曝任天堂 Switch Pro 有望采用 mini LED 屏

IT之家10月26日消息 台湾《经济日报》今日披露，随着 NS 疫情期间全球热卖，任天堂决定乘胜追击，近期开始筹备明年推出的下一代 Switch 生产计划，计划导入更先进的 Mini LED 显示技术，因此到访中国台湾的群创光电供货，预示将引入新的供应商，此举将打破此前 Switch 由夏普、日本显示（JDI）两大日商供应的局面。

据报道，群创总经理并未正面回应，但也未否认与任天堂接触，仅表示 “厂商来拜访，是很正常的事”。

有业界人士指出，因苹果加速采用 Mini LED 技术，掀起了各大品牌厂的跟进潮流。其中任天堂将在明年的新款 Switch 中首次搭载 Mini LED 技术，借此提升游戏机的画质与流畅度，同时降低功耗、增加主机续航能力，刺激更多购买力。

据任天堂财报，截至今年 8 月，Switch 已开售三年，全球累计销量突破 6200 万台，超越经典主机「红白机」，成为任天堂热卖机型榜第六的主机，目前正在超 3DS 的 7587 万台奋进。

IT之家了解到，任天堂 Switch Pro 已经传出很长一段时间。彭博社上个月报道称，知情人士表示任天堂正在规划新机的规格，包括更强的计算能力和 4K 屏幕。

众所周知，Mini-LED 技术是 OLED 与 Micro LED 之间的工艺，具有优于 LCD 和 OLED 技术的一些优势。

因为 Mini-LED 可以使屏幕拥有更好地背光效果，改善对比度并延长电池寿命，所以次世代的 Nintendo Switch Pro 真的采用该技术，则可实现在采用更好的硬件基础上可拥有更好的显示效果，而且提高续航能力。

▲ 图文无关