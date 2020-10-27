雷神发布 Master Pro mini 水冷主机：10 代酷睿 + RTX 3070

IT之家 10 月 27 日消息 雷神 Mini 主机新品——雷神 Master Pro A4 Mini 水冷主机全面开启预售，内置第十代智能英特尔酷睿处理器和 RTX3070 光追显卡。

IT之家了解到，雷神 Master Pro A4 Mini 水冷主机，采用镀锌钢材的喷涂工艺，在搬运和移动过程中拥有更好的抗刮伤能力。

雷神 Master Pro A4 Mini 水冷主机堪比 A4 纸大小面积的面板，同时支持 Mini-ITX 以及 Mini DTX 规格的主板，当电源安装在正前面时，可为用户预留 244 x 226mm 的主板空间。

这款主机全身多处开孔设计，包含顶板，底板，后板及左右侧板，带走机身全部热量。

配置方面，雷神 Master Pro A4 Mini 水冷主机搭载英特尔十代酷睿 i7-10700 处理器，拥有 8 核 16 线程，4.8 GHz 睿频，三级缓存 16MB。显卡为 GeForce RTX 3070，采用NVIDIA Ampere 架构，搭载了全新的 RT Core 和 Tensor Core、流式多处理器及高速 GDDR6 显存。

雷神 Master Pro A4 Mini 11月 6 号首发，售价 11499。