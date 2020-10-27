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十一月 XGP 新增双平台游戏：《方舟：生存进化》等

IT之家 2020/10/27 16:30:07 责编：问舟
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IT之家10月27日消息 微软现已公布 10 月末最后几天至 11 月初的 PC 及主机平台 Xbox Game Pass 新增游戏，包括《蔚蓝山》《方舟：生存进化》《地心深处》等游戏，详情如下，不排除进一步增加游戏名单的可能。

10 月 27 日：

  • 《无尽旅图》（Carto）：主机 & PC双平台（以下不标注均为双平台），由《说剑》制作组 Sunhead Games 打造，一款解谜冒险游戏，Steam 售价暂未公布。

10 月 29 日：

  • 《疯狂时代 重制版》（Day of the Tentacle Remastered）

  • 《玩具熊的五夜后宫 合集》（Five Nights at Freddy’s）：安卓、主机 & PC三平台

  • 《极速天龙 重制版》（Full Throttle Remastered）

  • 《冥界狂想曲 重制版》（Grim Fandango Remastered）

  • 《PUBG.M》：安卓，和平精英海外版

  • 《灾厄逆刃》(ScourgeBringer)：安卓

  • 《非常英雄》（Unruly Heroes）：安卓、主机 & PC三平台

11 月 5 日：

  • 《蔚蓝山》（Celeste）：安卓、主机 & PC三平台

  • 《科曼奇》（Comanche ）：PC

  • 《地心深处》（Deep Rock Galactic）：安卓、主机 & PC三平台

  • 《东方之茵》（Eastshade）：安卓、主机 & PC三平台

  • 《骑士与单车》（Knights and Bikes）

11 月 17 日：

  • 《方舟：生存进化 探索者版》（ARK: Survival Evolved: Explorer’s Edition）安卓、主机 & PC三平台

  • in Case You Missed It

IT之家提醒，本月即将离开 XGP 的游戏包括以下几款：

  • 《派对之后》（主机 & PC）

  • 《乐高星球大战3》（主机）

  • 《瑞思和夏恩》（主机）

  • 《塔科马》（主机 & PC）

  • 《指环王：卡牌游戏》（主机 & PC）

  • 《红弦俱乐部》（PC）

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关键词：游戏

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