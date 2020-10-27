【IT之家开箱】 Redmi K30S 至尊纪念版图赏，买得起的 “水桶机”

IT之家 10 月 27 日消息 今日下午，Redmi 召开新品发布会，正式发布了 Redmi K30S 至尊纪念版手机，现在IT之家也拿到了这款手机，下面将为大家带来这款 “超大杯”机型的开箱图赏。

Redmi K30S 至尊纪念版搭载高通骁龙 865 旗舰平台，拥有 LPDDR5 内存与 UFS 3.1 存储，支持 144Hz 高刷新率与 7 档变速，配备立体声双扬声器与 X 轴线性马达，内置 5000mAh 大电池，支持 33W 疾速闪充、WiFi6 与双模 5G，最重要的是起售价为 2299 元，对于绝大部分用户来说都是可以接受的。

一、开箱

Redmi K30S 至尊纪念版外包装秉持极简、奢华而内敛的风格，除机型信息与年代寓意再并无其他内容。

值得一提的是，Redmi 在这里加入了一个可爱风的卡通形象。

打开包装之后，手机主体即映入眼帘。

该机的配件比较简单，包括充电器、数据线转接头、保护壳等。

二、手机图赏

首先看到的是手机背面，依然是标准的后置矩阵式四三摄镜头， 包括 6400 万像素的的索尼主摄、1300 万超广角镜头与微距镜头。

此外，该机在细节方面给人一种十分精致的感觉，比如更高端的浑然一体式后壳，简洁而优雅的配色，略有弧度而不失手感的边角和边框处理。

当然，Redmi 也保留了自己的 Logo，位于机身背面的左下角。

三、正面细节图赏

IT之家知悉，屏幕方面，Redmi K30S 至尊纪念版采用 6.67 英寸 LCD 屏幕，拥有 395 PPI 像素密度与 4096 级亮度调节，支持 360 度光感调节，前置摄像头开孔仅 3.8mm，给人的第一印象非常不错。

该机正面给人的感觉同样精致，相比之前的机型，Redmi K30S 超大杯在细节方面把控力不俗，额头和下巴相对更窄、视觉上更显轻薄。

四、整机图赏

五、细节图赏