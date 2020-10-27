国家超算深圳中心计划 2 年内提升计算能力至少 1000 倍

IT之家10月27日消息 据中新网报道，国家超级计算深圳中心表示，当前高技术领域角逐的焦点之一的 E 级计算机即将落户深圳，计划至 2022 年，该中心计算能力将至少提升 1000 倍，为湾区基础科学研究、云计算、大数据和人工智能提供支持。

据介绍，超级计算机是现代科技创新必不可少的重要基础设施。美欧日等发达国家 30% 以上的科技创新有赖于超级计算支撑，广东省十个省实验室、深圳 90% 以上的新型研发机构也离不开超级计算。超级计算还是防灾减灾、智慧城市的基础支撑平台。

IT之家从官网获悉，国家超级计算深圳中心（深圳云计算中心）是于2009年获国家科技部批准成立，是深圳建市以来投资规模最大的国家级重大科技创新基础设施。总投资12.3亿元。一期建设用地面积1.2万平方米，总建筑面积4.3万平方米。

深圳超算配置国产曙光6000超级计算机系统，是深圳市建市以来市政府投资最大的国家级重大科技基础设施，主机系统由中国科学院计算技术研究所研制、曙光信息产业（北京）有限公司制造，2010年5月经世界超级计算机组织实测确认，运算速度达每秒1271万亿次，排世界第二。

目前，超算中心二期建设正在推进，包括 E 级机研制、新园区建设、应用生态建设三大部分。其中，当前高技术领域角逐的焦点之一的 E 级计算机即将落户深圳，将提升深圳乃至大湾区科技创新基础设施水平，提升区域创新竞争力。