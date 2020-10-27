英伟达 RTX 3070 功耗测试：游戏满载 220 W，比 2080 Ti 低 40W

IT之家 10 月 27 日消息 英伟达 RTX 3070 的公版评测现已出炉，根据多家外媒的评测结果，RTX 3070 的性能基本上与 RTX 2080 Ti 持平。在功耗方面，由于采用了更加先进的三星 8nm 工艺，RTX 3070 在游戏测试中比 RTX 2080 Ti 低 40W左右。

根据外媒 Tom's Hardware 的测试结果，在《地铁：离去》2K 最高画质的循环测试中，RTX 3070 公版功耗为 218.6W，而同等性能的 RTX 2080 Ti 公版为 259.3W，RTX 3070 的架构和工艺双重改进带来的能效提升为 19%。

在温度方面，RTX 3070 公版在《地铁：离去》2K 最高画质的循环测试中维持在 65.7 度，而 RTX 2080Ti 公版的温度为 70.3 度。

IT之家了解到，RTX 3070 公版长 242 mm，宽 112 mm，厚度为 2 插槽。RTX 3070 拥有 5888 CUDA 核心，加速频率 1.73 GHz，8 GB GDDR6 显存，256 bit 位宽，拥有 HDMI 2.1 接口和 3x DisplayPort 1.4a 接口，显卡功率 220W，推荐系统功率 650W。

RTX 3070 将于 10 月29日上市，售价 3899 元起。