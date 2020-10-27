首页
辣品
IT圈
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>电脑硬件

英伟达 RTX 3070 功耗测试：游戏满载 220 W，比 2080 Ti 低 40W

IT之家 2020/10/27 22:17:23 责编：孤城
评论：

IT之家 10 月 27 日消息 英伟达 RTX 3070 的公版评测现已出炉，根据多家外媒的评测结果，RTX 3070 的性能基本上与 RTX 2080 Ti 持平。在功耗方面，由于采用了更加先进的三星 8nm 工艺，RTX 3070 在游戏测试中比 RTX 2080 Ti 低 40W左右。

根据外媒 Tom's Hardware 的测试结果，在《地铁：离去》2K 最高画质的循环测试中，RTX 3070 公版功耗为 218.6W，而同等性能的 RTX 2080 Ti 公版为 259.3W，RTX 3070 的架构和工艺双重改进带来的能效提升为 19%。

在温度方面，RTX 3070 公版在《地铁：离去》2K 最高画质的循环测试中维持在 65.7 度，而 RTX 2080Ti 公版的温度为 70.3 度。

IT之家了解到，RTX 3070 公版长 242 mm，宽 112 mm，厚度为 2 插槽。RTX 3070 拥有 5888 CUDA 核心，加速频率 1.73 GHz，8 GB GDDR6 显存，256 bit 位宽，拥有 HDMI 2.1 接口和 3x DisplayPort 1.4a 接口，显卡功率 220W，推荐系统功率 650W。

RTX 3070 将于 10 月29日上市，售价 3899 元起。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：RTX 3070

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛） 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用