《赛博朋克 2077》再次跳票，改至 12 月 10 日发售

IT之家 10 月 28 日消息 《赛博朋克 2077》官方推特发布公告，宣布《赛博朋克 2077》的发售时间再次向后延期 21 天，改至 12 月 10 日发售，此前该游戏的发售已经经历了两次跳票。

IT之家了解到，按照官方的说法，目前他们需要测试 9 个平台的游戏版本，而且只能在家办公，所以不得不再次跳票。

《赛博朋克 2077》游戏将登陆Steam、Epic、GOG、PS5、PS4（Pro及普通版）、XSX、XSS、Xbox One（X1X）、Stadia等多平台。

以下为官方公告原文：

大家好

今天，我们决定将《赛博朋克 2077》的发售日期延后 21 天。新的发售日期为 12 月 10 日。

相信你们会有许多问题、许多想法。所以，首先请接受我们诚挚的歉意。

我们眼下最大的挑战，便是确保游戏能同时登录本世代、次时代主机和 PC：这要求我们同时准备并测试九个版本（Xbox One/X，Xbox S|X 兼容版本，PS4/Pro，PS5 兼容版本，PC，Stadia）…… 而眼下我们正处于在家办公的状态。因为《赛博朋克 2077》在开发途中被新赋予了近于次时代作品的定位，我们必须确保游戏内的所有内容正常运作，每个版本都可以流畅运行。我们知道 21 天听上去很难在这样一个庞大而繁杂的项目上造成质变，但这是真的。

或许你们有些人在思索我们先前宣布进厂压盘的消息意味着什么。通过主机系统验证、进厂压盘，意味着游戏准备就绪，可以完成游玩流程，并拥有所有内容。但这不意味着我们能停下手中继续打磨的工作。恰恰相反：这段时间让我们得以加入诸多改进，并通过首发日补丁提供给玩家。但我们低估了这些工作需要的时间。

我们知道，我们手中的是一款伟大的游戏。我们愿意为之做出任何艰难的决定，只要能确保最终它会成为你们心爱的作品。