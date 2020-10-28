火爆 YouTube，洗脑神曲《一剪梅》的海外「出圈」手册

今年上半年，不少外国友人都被 “雪花飘飘，北风萧萧”洗脑。“雪花飘飘，北风萧萧”出自费玉清在 1983 年发行的歌曲《一剪梅》。这首歌到底有什么魅力，能让人深陷其中，并在 37 年后风靡全球呢？

一、中国的 “雪花”“飘”到了海外

歌曲《一剪梅》在国外的走红，还要从快手一位视频博主开始说起。2020 年 1 月 6 日，快手视频博主蛋哥上传了一段自拍视频。外形颇具特色的蛋哥，身着亮黄色的羽绒服，在冰天雪地里忘情地歌唱着《一剪梅》中的经典歌词 “雪花飘飘，北风萧萧”。此后，有网友把这条视频搬到 YouTube 平台上，并获得了 960 万 + 的点击量。

随后，Trap Remix 版的《一剪梅》引发了网友的创作潮流，并在 YouTube 获得了超过 430 万 + 点击量。此外，《一剪梅》还引发了亚裔父母念 “雪花飘飘、北风萧萧”歌词的挑战。

随着 “雪花飘飘、北风萧萧”病毒式的传播，《一剪梅》也登上了国外不少国家流行音乐榜前列。它在全球最大的流媒体音乐服务平台 Spotify 上，高居挪威榜与新西兰榜榜首，并在瑞典和芬兰拿到了第二的成绩。

国外火爆国内 “懵”。国内网友开始迷惑，37 岁的老歌《一剪梅》为什么会在国外火起来？接下来，我们将用模因理论来解释《一剪梅》的爆红原因以及传播过程。

二、模因论视角下的《一剪梅》

模因理论，是一种基于达尔文进化论的观点解释文化传播机制的假说，由演化生物学家道金斯在 1976 年出版的《自私的基因》一书中首先提出。道金斯认为，模因是一个能自我复制和经受自然选择的文化传播单元，是文化演进的驱动力，其核心在于模仿。

依据复制和传播类型，模因可被分为基因型和表现型两大类。基因型传播指的是表达同一信息的模因在保持精髓不变的前提下，以 “换汤不换药”的方式进行扩散传播，表现型模因指的是形式相同内容各异的模因，而作为基因型代表的模因 “雪花飘飘，北风萧萧”，正是以 “换汤不换药”的方式在国外互联网进行着病毒式传播。

任何一个信息或事件想要成为模因，需要经历同化，记忆，表达，传播等四个相互联系、周而复始的阶段，从而构成完整的复制链和生命周期。《一剪梅》在复制与传播程中也经历了同化、记忆、表达和传播的四个阶段。

三、“雪花飘飘、北风萧萧”从 “弱势模因”转化为 “强势模因”

根据道金斯的理论，模因遵循 “适者生存，优胜劣汰”的竞争规律，强势模因被广泛传播，弱势模因淘汰出局。同时，强势模因和弱势模因不是一成不变的，强弱模因在其复制和传播过程中，往往随着环境的改变、时间的推移和舆论焦点的转换而互相转化。

“雪花飘飘、北风萧萧”这首歌已经传唱多年，但并未引起太多关注，只是弱势模因，但随着蛋哥上传《一剪梅》短视频至快手以来，“雪花飘飘、北风萧萧 " 迅速在国外各类社交、视频平台爆红，成了人尽皆知的强势模因。

作为强势模因的 “雪花飘飘，北风萧萧”具有简单连贯、独特新颖、易表达、关注度高等特点，并在传播过程中保持着高保真度、多产性和长寿性的特性。

“雪花飘飘、北风萧萧”符合模因的基本特征和传播机制，这是其成为强势模因的必备因素。除此之外，新冠疫情、全球化的网络环境、无厘头文化和经济下行等外部因素同样重要。多重因素触发，才使得 “雪花飘飘、北风萧萧”在众多模因中脱颖而出，成为强势模因，火遍全球。

结语

模因论是一种解释文化进化发展规律的新理论，模因是模因论的核心。很多现象，包括无厘头热点事件都可以通过模因论进行解释。无厘头热点事件是一种模因，其可以通过长时间持续复制和大量广泛传播而成为强势模因。《一剪梅》凭借其独特新颖、简单连贯等内容特性，通过多个群体圈层快速、广泛和持续的传播，并成为强势模因，在国外互联网世界引起了一轮又一轮的传播和热议。