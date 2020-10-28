美国 FCC 下月投票决定拆分 5.9GHz 频段，汽车行业一致反对

北京时间 10 月 28 日消息 据路透社报道，美国联邦通信委员会（FCC）将在 11 月 18 日进行投票，拆分为汽车安全预留的一个关键频段，以适应日益增多的无线设备。

FCC 将投票决定去年宣布的一项拆分 5.9GHz 频段部分频谱的计划，这一频段是 1999 年为汽车制造商预留的，用于开发允许车辆相互通信的技术，但迄今为止基本上未被使用。

汽车制造商以安全为由反对这一拆分举动，而许多互联网供应商则表示，频谱对于支持日益增长的无线使用至关重要。

FCC 主席 Ajit Pai 在周二表示，“为 Wi-Fi 提供更多的频谱对于满足美国日益增长的连接需求至关重要。”

去年 12 月，FCC 以 5 比 0 的投票结果初步批准了该计划。美国交通部长赵小兰（Elaine Chao）此前警告说，FCC 的决定可能会导致 “每年数千人死于公路交通事故，同时伤亡人数要多于其他事故。”

主要的有线电视、电信运营商和内容公司都支持 FCC 开放该频段的大部分供 Wi-Fi 使用的提议。

几乎所有的汽车制造商都反对这项提议。相反，他们倾向于使用该频段来开发使车辆能够交换关于位置、速度和方向等数据的技术。

一个代表主要汽车制造商的组织表示，“对于提议中允许使用 5.9GHz 频段中较低频段的 Wi-Fi 设备可能产生的有害干扰感到担忧”。

这种技术只在通用汽车公司的一款汽车上使用过。政府研究表明，如果这项技术在美国广泛应用，每年至少可以避免 60 万起撞车事故。

2016 年 12 月，美国交通部提出要求未来车辆使用专用近程通信（DSRC）进行相互通信，但特朗普政府尚未对该提案采取行动。

FCC 计划从 DSRC 中划分 30MHz 用于支持一种不同的汽车通信技术 --C-V2X，并将另外 45MHz 用于无线用途。

美国智能交通协会（ITS）表示，重新分配 5.9GHz 频段的大部分频谱是一种鲁莽和短视的行为。