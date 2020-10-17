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央视：美国 5G 网络的下载速度仅比 4G 快 1.8 倍

2020/10/17 17:52:50 来源：IT之家 作者：问舟/实习 责编：问舟/实习
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IT之家10月17日消息 央视新闻今日发表了《5G 不值得！美媒称基建设施不完善 手机只能使用最慢网络》一文，援引美国消费者新闻与商业频道报道，由于相关基础设施建设不完善，当前美国现有网络状况一般，美国民众恐无法在网速上如愿。

报道称，目前中频段是世界上最常见的 5G 网络，但在美国还没有广泛建设。美国运营商在广告中吹嘘的 “全美 50 州”5G 覆盖指的是低频段，它确实比 4G 网络快，但却是最慢的 5G 网络。

有数据显示，截至目前，在美国 5G 网络的下载速度仅比 4G 快 1.8 倍。而在其他使用 “中频段频率”5G 网络的国家，速度可以是 4G 的 5 倍。

美媒指出，如果美国民众只有低频段可用，那么他们根本就不值得升级到 5G 手机，因为低频段 5G 网络的网速并没有比 4G 快多少。

▲ 图截于央视新闻相关报道

IT之家了解到，我国工信部已明确采用 3300-3400MHz、3400-3600MHz 和 4800-5000MHz 频段作为5G系统的工作频段。

国内已经商用 5G 的电信公司包括移动、电信、联通三大巨头，10 月 12 日上午，中国广电网络股份有限公司正式成立，成为国内第四大运营商。除中国广电手中的 700MHz n28 频段外，其余三家手中的 2.6GHz、4.9GHz 等 5G 频段虽然覆盖面积较差，但网速带宽以及容量等并不输 700MHz。

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关键词：央视美国

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