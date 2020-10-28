阿里腾讯连创新高：福布斯马云身家更新，667 亿美元登顶中国首富

今日科技股集体爆发，其中，美团暴涨 5%，阿里巴巴涨超 2%，股价不仅站稳 300 港元，而且市值超 6.6 万亿港元，超了 8500 亿美元大关，是蚂蚁集团 3100 亿发售市值的 2.7 倍。受蚂蚁估值刺激，腾讯控股接连两日大涨，今日股价站上 600 港元大关，突破 7000 亿美元。

值得注意的是，随着蚂蚁集团上市在即，福布斯实时数据更新了马云身家，马云最新身家高达 667 亿美元，和我们昨日计算相当。

按马云持股阿里巴巴 4.8% 计算，马云持股市值 408 亿美元。此外蚂蚁 AH 定价约 68.8 元左右，最新市值 2.09 万亿元，2.43 万亿港元，大约 3020 亿美元，马云持股 8.8%，持股市值大约 266 亿美元。以此计算，马云身家大约为 674 亿美元。此外，马云还持股云锋基金等。前日有报道称马云身家已经高达 716 亿美元，成为全球第十一大富豪。

随着蚂蚁上市临近，高达 3100 亿美元的估值，引发市场对腾讯金融科技价值的重估，刺激腾讯近期暴涨。市场预期，腾讯金融科技与蚂蚁集团业务类型接近，目前蚂蚁集团估值较之前大幅提升，或引发外界对腾讯金融科技业务的价值重估。

汇丰对腾讯金融板块的估值非常乐观。汇丰此前测算，按照蚂蚁估值打八折，腾讯金融科技业务价值 2160 亿美元（约 14400 亿元）。