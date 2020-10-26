蚂蚁集团 IPO 让马云身价达 716 亿美元，超甲骨文艾里森排名全球 11

据报道，在蚂蚁集团公布了 IPO（首次公开招股）发行价之后，阿里巴巴联合创始人马云将成为全球第 11 大富豪。

蚂蚁集团今晚刚刚公布了 IPO 发行价，A 股为 68.8 元 / 股，H 股为 80 港元 / 股。按各自发行 16.7 亿股计算，蚂蚁集团此次 IPO 将融资 345 亿美元，成为全球最大规模 IPO。

蚂蚁集团的实际控股人是马云，持股 8.8%。基于今日公布的发行价，这些股份价值 274 亿美元。这将使得马云的总资产达到 716 亿美元，从而超越甲骨文公司创始人拉里 · 艾里森（Larry Ellison）、欧莱雅女继承人弗朗索瓦 · 贝当古 · 迈耶斯（Francoise Bettencourt Meyers）和沃尔顿家族（控制着沃尔玛）成员，成为全球第 11 大富豪。

与此同时，蚂蚁集团此次 IPO 还将大幅提升一群早期投资者和员工的财富。自 2014 年以来，该公司一直在授予员工基于股份的奖励，至少还有其他 18 人将通过 IPO 成为亿万富翁。

例如，彭蕾就是继马云之后，蚂蚁集团的第二大个人股东，拥有价值 52 亿美元的股份。此外，蚂蚁集团董事长井贤栋持有的股份价值 31 亿美元。

阿里巴巴今晚曾表示，本次发行后，阿里巴巴预期将持有蚂蚁集团约 31.8% 的股权。