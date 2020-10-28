35 天内发生四起自燃事故，威马召回 1282 辆威尔马斯特电动汽车

IT之家 10 月 28 日消息 国家市场监管管理局发布公告，日前，威马汽车制造温州有限公司决定自 2020 年 10 月 28 日起，召回 2020 年 6 月 8 日至 2020 年 9 月 23 日生产的，装备了电芯型号为 ZNP3914895A-75A 的动力电池的部分 2020 款威尔马斯特电动汽车，共计 1282 辆。本次召回范围内的车辆由于电芯供应商在生产过程中混入了杂质，导致动力电池产生异常析锂。极端情况下可能导致电芯短路，引发动力电池热失控并产生起火风险，存在安全隐患。

10 月 27 日晚，北京北四环力学所内一辆威马电动汽车发生起火爆炸。10 月 28 日上午 9 点，威马汽车在官方微博确认了这一事实，并强调未造成人员受伤及其他财产损失，“目前正全力配合公安、消防及相关监管部门开展事故调查，后续结果将第一时间公布。”

IT之家了解到，这是最近 35 天以来，威马汽车发生的第四次电动车自燃起火事件。9 月 23 日，温州一辆威马 EX5 自燃；10 月 5 日，福建邵武市一辆停放在路边的威马 EX5 自燃；10 月 13 日凌晨，一辆威马 EX5 在充电时发生自燃，车辆烧毁严重。