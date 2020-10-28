戴尔新款 XPS 13 外媒评测出炉：单核 / 核显性能亮眼

IT之家 10 月 28 日消息 戴尔中国官方商城现已上架搭载 11 代酷睿处理器的 XPS 13 笔记本，i5+ 8GB 内存 + 512GB SSD 售价 11999 元。现在外媒 NoteBookcheck 发布了这款产品的评测，一起来看一下吧。

11 代酷睿 XPS 13 外观设计与上代几乎相同，直接来看 i7-1165G7 和性能表现如何。

多核性能

在 Cinebench R20 中，XPS 13 的 i7-1165G7 的多核跑分相比上代的 i7-1065G7 几乎没有提升。

在 Geekbench 5 中，XPS 13 的 i7-1165G7 多核跑分比上代的 i7-1065G7 提升了 17%。

单核性能

在 Cinebench 和 Geekbench 中，XPS 13 的 i7-1165G7 的单核跑分都是第一名，相比上代提升最高可达 22%。

核显性能

最后来看核显性能，XPS 13 的 i7-1165G7 的核显相比 MX 250 独显提升 41%，但是跑分不及外媒评测的 Xe 核显的平均分，应该是轻薄的机身限制了性能释放。

IT之家了解到，新款的 XPS 13 最高可选 4K + 的 13.4 英寸屏，16:10 比例，屏占比达到了 91.5%，90% DCI-P3 色域，500nit 亮度，支持杜比视界。笔记本的材质为 6000 系航空铝合金，重量为1.27kg，最厚处为14.8mm。配置方面，新款的 XPS 13 搭载了11代酷睿处理器，最高配备32GB LPDDR4X内存（板载）和2TB SSD。XPS 13 新款还配备了两个雷电 4接口，支持反向充电。