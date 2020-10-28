《王者荣耀》五周年限定皮肤「裴擒虎 × 李小龙」正式上线

IT之家10月28日消息 《王者荣耀》迎来五周年，裴擒虎周年限定皮肤「李小龙」正式登场。官方表示，该皮肤在周年庆期间参与活动可免费获取。

他是二十世纪最伟大的华人武术家，拜师叶问，传承咏春，融合西洋与东方技击之长，创立截拳道。



他文武双全，精修戏剧与哲学，通过电影让中国功夫震撼世界——不如说，“李小龙”三个字，就是“功夫”的代名词。



他的人生如流星一般璀璨，是东西方共同景仰的传奇。



在《王者荣耀》五周年庆典之际，李小龙降临到游戏中。“裴擒虎-李小龙”皮肤现已推出！

李小龙的截拳道以道家思想为本，讲究不拘于形，后发先至。这款皮肤融入了李小龙的武道哲学，人形态气功洒脱而又威猛，变形即可化身为华夏神龙。



10 月 25 日至 11 月 4 日，只要你在游戏中参与活动，挑战关卡，完成任务，即可免费获得这款限定皮肤及皮肤粤语语音包。



IT之家获悉，本次庆典还推出了往年限定皮肤的返场活动：10 月 28 日至 11 月 1 日，由玩家投票选出的“孙悟空-大圣娶亲”“百里玄策-白虎志”皮肤将重新上架。此外，“百里守约-朱雀志”“庄周-云端筑梦师”“铠-青龙志”仅在 11 月 1 日限时返场，玩家可任选其中一款购买。

10 月 28 日至 11 月 1 日，游戏将会开启单人活动场景“筑梦祈愿”，让玩家有机会以近距离视角，探索不一样的王者峡谷。参与这一活动，你有机会获得回城特效“山河星梦”等奖励。



11 月 1 日 20:00，你还可以在游戏内观看“王者共创·荣耀盛典”，感受虚拟与现实结合的线上音乐会，回顾五年来《王者荣耀》与你一起走过的点点滴滴。



在此之前，参与盛典邀请函定制活动，还有机会抽取永久英雄、史诗皮肤，刮卡集锦鲤更有可能让你成为“荣耀锦鲤”，获得全英雄全皮肤大奖。



下面是“裴擒虎-李小龙”皮肤展示：

局外展示



裴擒虎-李小龙皮肤人形态技能展示

虎形态技能展示