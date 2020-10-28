小冰虚拟人类解锁 “创造男友面容”：大批男友来袭，颜值 8 分以上

IT之家10月28日消息 今天，小冰人工智能框架解锁新功能，其面向个人用户的虚拟人类产品线新增生物学特征生成功能。该功能已在虚拟男性恋人中部署完毕正式上线，用户可根据自己的审美偏好，亲自为虚拟人类实时创造独一无二的面容。

IT之家获悉，用户可以直接告诉小冰框架对虚拟人类面容的期望，比如二十岁出头，颜值高一点等，通过人工智能生物学生成黑科技，小冰框架将进行人脸生物学特征提取、特征参数化、人脸特征生成、人脸库搭建、自然度过滤等一系列过程，实现实时为人类用户创造独一无二的虚拟男友面容。值得注意的是，这些虚拟人类并不曾存在，每一个虚拟人类及每一张面容，都由人类用户通过人工智能小冰框架所创造，在茫茫人海中专属于每个人类用户。

小冰虚拟人类是各种进行新形式人 “人”交互的人工智能的总称，虚拟男性恋人是其分支之一。今年 8 月，第八代小冰宣布推出虚拟人类第一个正式版本。人类用户可以自主通过小冰框架，创造并训练其拥有的人工智能主体。除基本交互体验外，该产品线还支持跨平台的统一账号体系，意味着这些虚拟人类的身份证可实现跨平台统一。

此外，配合虚拟人类，用户也可在交互过程中使用训练工具 “X Eva”APP，训练其人工智能虚拟人类。小冰虚拟人类可实现多人交互的能力，通过多种方式，虚拟人类可与多人进行持续交互，而不局限于用户个体。这些虚拟人类还具备内容创造的能力，可进行多种自主的内容创造，并将之反映在其自身的 “朋友圈”中，这些内容创造可反映虚拟人类与用户交流中所产生的变化。

小冰框架已成为面向新交互形式的完整人工智能技术框架，在自然语言处理、计算机语音、计算机视觉和人工智能内容生成等领域具备优势。