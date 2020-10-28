一文读懂美国联邦通信委员会和通讯法第 230 条

特朗普政府再次试图迫使社交媒体平台为其服务。这一次，特朗普政府试图借联邦通信委员会（FCC）之手，使用第 230 条规定，来阻止网站以针对保守派带有偏见的方式审查内容。尽管这条规定在设计之初是为了防止 FCC 的干预——并且在几年前，FCC 本身也以此为依据不对互联网采取监管措施，但眼下看来，该机构有意做出新的尝试。

FCC 之所以萌生此意，是因为在 Twitter 和 Facebook 删除了《纽约邮报》一篇来源不可信的关于亨特 · 拜登（Hunter Biden）的报道后，特朗普和许多保守派极力呼吁，要惩罚 Twitter 和 Facebook。特朗普再一次提出要求废除第 230 条规定，共和党领导的参议院也准备向 Twitter 首席执行官杰克 · 多西（Jack Dorsey）发出传票，指控该公司干预大选。

第二天，FCC 主席阿吉特 · 派（Ajit Pai）宣布，他的机构将 “制定规则以阐述”第 230 条规定的含义。根据现有的第 230 条规定，Facebook 和 Twitter 等互联网平台无需为平台用户发表的内容而承担法律责任。也就是说，如果有人在 Twitter 上诽谤你，你可以起诉那个 Twitter 用户，但不能起诉 Twitter 平台。这条已有 25 年历史的法律条文，是互联网网站依赖第三方内容而存在的根本。这条规定也允许网站根据自己的需要审查内容，这也是保守派的愤怒来源——当 Facebook 禁言他们、YouTube 屏蔽他们或者 Twitter 对他们的推文添加事实检查的标签时，他们大喊自己被有意审查了。

特朗普最近几个月对此尤其不满，因为各个平台都在打击他散播的不实信息。五月份，他甚至发布行政令，要求 FCC 制定规则，阻止网站根据所谓的 “反对保守派”偏见审查内容。如今，这一目的也是 FCC 当前行动的基础。

FCC 不是思想警察

但是法律专家——前 FCC 专员及 FCC 职员——并不认为 FCC 能够以这种方式监管互联网。

“我不认为 FCC 有权成为互联网平台上的思想警察，”前 FCC 主席汤姆 · 惠勒（Tom Wheeler）说。惠勒是阿吉特 · 派的上一任主席，他本人对第 230 条规定并无好感。

他还补充说：“特朗普政府执政的一大特点就是爱表演。他们跑出来，捶胸顿足，然后说我们要对第 230 条做这些那些，我们要对数字鸿沟做这些那些。但也就是说说而已，并不是真的政策。表演和实事之间，是有区别的。”

派表示，FCC 的总法律顾问小托马斯 ·M· 约翰逊（Thomas M。Johnson Jr。）告诉他，FCC 具有解释第 230 条规定的司法权。但当被问及该司法权的来源时，FCC 发言人布莱恩 · 哈特（Brian Hart）说：“对此，我们目前无可奉告。”

约翰逊随后发布了一份声明，援引《通讯法》第 201（b）条规定，称 “如有必要”，FCC 或可 “在为了公共利益而执行该通讯法时，制定上述规则和规定”。许多人认为，第 201（b）条仅适用于公共运营商。并且，事实上，这条规定属于《通信法》的第二篇——“公共运营商”，即提供 “电信通讯服务”的实体，比如电话公司等。

但约翰逊对第 201（b）条规定的解读是，其应适用于《通讯法》中涵盖的所有内容，当然也就包括社交媒体公司。然而，一个事实是，在 2017 年，FCC 曾表示，其将宽带互联网归类为第二篇下的电信服务，是 “受误导的，且在法律上有漏洞”。

惠勒说：“第 201（b）条属于《通信法》第二篇中的内容，派之前费尽心思地解释说，互联网服务供应商（ISP）不受第二篇规定的约束。如果 ISP 不受第二篇约束，那你现在又如何改口说 ISP 又受第二篇约束呢？”

2019 年，当有传言称总统打算发布一条行政令要求 FCC 监管第 230 条规定时，开放互联网倡导组织 Public Knowledge 的高级副总裁哈罗德 · 费尔德（Harold Feld）曾表示，这是一个 “糟糕的想法”，他不认为 FCC 有权这样做。

凯特 · 鲁安（Kate Ruane）是美国公民自由联盟的高级立法顾问。鲁安在声明中说：“FCC 不能凭着自己的异想天开随便修改国会的法案。第 230 条规定对保护网络言论自由至关重要。FCC 无权修改这条规定，尤其是以破坏言论自由的方式修改该规定。”

第 230 条规定的本意是阻止 FCC 干预

“《通讯法》第 230 条规定根本没有赋予 FCC 解释权或，更重要的，规则制定权，”乔治城技术法律与政策研究机构的杰出研究员吉吉 · 索恩（Gigi Sohn）说，“事实上，过往立法的目的恰恰相反。”2013 年到 2016 年间，索恩也曾担任惠勒的法律顾问。

提出这项规定的参议员罗恩 · 怀登（Ron Wyden）和前众议员克里斯 · 考克斯（Chris Cox）表示，他们特意编写了该法律，就是为了防止 FCC 拥有干预的权力。

早在 1995 年，在设计《通信规范法》的时候，人们曾围绕 FCC 的互联网监管职责问题开展了一系列讨论。怀登和考克斯认为，FCC 的监管会阻碍互联网创新和发展。

当时，考克斯在众议院发表讲话称，第 230 条规定 “将成为美国的一条政策，即我们不希望联邦政府插手网络内容的监管——我们不希望看到有一个‘联邦计算机委员会’这样的东西，让一群官僚主义者来管理互联网。”考克斯继续说道：“如果让 FCC 来监管互联网，这会阻止或至少放慢技术发展的步伐。它会威胁到互联网的未来。”

2017 年的时候，阿吉特 · 派本人对此也十分赞同。当 FCC 废除网络中立性时，已是 FCC 主席的阿吉特 · 派援引第 230 条规定，即美国的政策规定联邦法规或州法规不应干预互联网的发展，建议采取 “点到为止的方式”，而不是 “扼杀创新和阻碍投资的繁重规则”。

索恩说，正因为如此，FCC 将不得不地推翻自己的决定，才能获得对第 230 条规定动手的权力。当然，在阿吉特 · 派和特朗普政府的管理下，这样的操作早已成为典型的 FCC 反监管套路。

对此，约翰逊在他的声明中说，“所有这些意见均不涉及”FCC 是否具有针对第 230 条规定解释权 “这一核心问题”，而且即便 FCC 对第 230 条规定作出解释，也只是 “澄清法律标准”，而不是制定规则。约翰逊还承认，尽管在废除网络中立性的时候，FCC 曾依据第 230 条规定行事，但在这里 FCC“不必依赖”该规定，并且在解读时可使用第 201（b）条规定。简言之，约翰逊认为，FCC 可以有目的的选择适用的规定和无视其他规定。

未来发展

如果 FCC 真的决定针对第 230 条规定制定新的规则，那么 FCC 需要其五人委员会中多数人的同意。显然，阿吉特 · 派是站在支持方的，他的同僚布伦丹 · 卡尔（Brendan Carr）也站在同一阵营。民主党委员杰弗里 · 史塔克斯（Geoffrey Starks）和杰西卡 · 罗森沃尔瑟（Jessica Rosenworcel）则表示反对。剩下最后一名委员的投票将起到决定性作用。眼下，共和党委员迈克尔 · 奥里利（Michael O’Rielly）已经表示，他不赞成以这样的方式监管第 230 条规定。但上个月特朗普已经提名内森 · 西明顿（Nathan Simington）取代迈克尔 · 奥里利。而西明顿显然也是支持 FCC 监管第 230 条规定的。也难怪，特朗普会提名西明顿。

之后，发布新的规则很可能需要数周或数月的时间。从特朗普签署行政令呼吁 FCC 采取行动到 FCC 决定制定新规则，这期间已经用了将近五个月时间。鉴于大选在即，特朗普也有可能连任失败，那么到时候立法机关的两个部门可能都在民主党的控制之下。如此一来，特朗普政府发布的行政令和 FCC 的解读几乎不会有任何结果。

但是，假设特朗普连任成功呢？这种情况下，事情会如何发展呢？即便特朗普赢得大选，他期望的事情未必会发生，或者说，没有那么快发生。国会依然可以推翻 FCC 的规定，而且届时如果参议院和众议院都是民主党占多数的话，国会推翻 FCC 的规定几乎是毋庸置疑的。尽管民主党也不满意第 230 条规定，但他们的焦点主要在于，针对儿童性贩卖和儿童性虐待内容，终止网站的免责保护。更改第 230 条规定的内容审查政策已经成为一个党派问题——共和党想要制定新的法规来反对第 230 条规定，并谴责社交媒体平台上的审查制度。显然，民主党不太可能会认同共和党的主张。

如果国会没有驳斥 FCC 的新规定的话，那么接下来就要看法院的态度了。通常，一个部门在拒绝接受某个法律之前会采取诉诸法庭的做法，直到其必须接受该法律。目前，已经有许多组织援引《第一修正案》并以违反监管政策为由，就前述的行政令起诉特朗普政府。诉讼可能会导致禁止令，即在法院裁决之前，阻止任何规定生效。

以往，法院的裁决都是倾向于第 230 条规定的。但至少已有一名法官似乎表达了不同的意见。最高法院大法官克拉伦斯 · 托马斯（Clarence Thomas）近期表示，他认为法院对第 230 条规定的理解有误，该规定提供的免责保护似乎过于宽泛。但是，他是在法院拒绝审理一桩与第 230 条规定有关的案件时，说的这番话，侧面反应出大部分法官目前对重新考虑第 230 条规定并不十分感兴趣。

所以，FCC 帮助特朗普实现一个不会对他的推文进行事实检查的互联网，这可能性有多大呢？答案是，可能性不大，并且前路漫长。不过，通过制造声势，特朗普政府已经在接近自己的目的：在阿吉特 · 派发布声明后数小时，Twitter 便更改了平台规则。第二天，平台上就又可以看到《纽约邮报》的报道了。