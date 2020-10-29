上市近五年之久，三星 Galaxy S7/Edge 仍在接收系统更新

IT之家 10 月 29 日消息 今年 4 月份三星宣布 Galaxy S7 和 S7 edge 将不会再获得软件更新，但据 SamMobile 报道，这两款手机现在又迎来了新的更新。

Galaxy S7 和 Galaxy S7 edge 已经开始接收 2020 年 9 月的安全补丁，目前更新已经在加拿大和英国推出。更新的下载大小约为 70MB，它们携带的固件版本为 G930W8VLS8CTI1 或 G935W8VLS8CTI1，取决于是 Galaxy S7 还是 Galaxy S7 edge。英国版智能手机的固件版本为 G930FXXU8ETI2 和 G935FXXU8ETI2。新的软件更新还提高了设备的稳定性，修复了一些错误，并提高了性能。

三星对接近五年前推出的智能手机进行系统更新，令人印象深刻。这一定是一个关键的更新，这应该也是为什么三星在今年早些时候决定停止 Galaxy S7 系列系统更新后仍决定推出更新的原因。新的软件更新可能很快就会在其他市场推出。

IT之家了解到，Galaxy S7 系列在 2016 年推出，预装了安卓 6.0 系统，2018 年升级到 Android 8，这是它们最后一次操作系统升级。

三星最近承诺提供三年的 Android 更新，但这只适用于最近的旗舰机、一些 Galaxy A 系列手机和可折叠手机。