TikTok 及字节跳动就专利问题对竞争对手 Triller 提起诉讼：要求还其清白

据报道，TikTok 及其母公司字节跳动对竞争对手 Triller 提起诉讼，要求美国法官还其清白。此前 Triller 指责 TikTok 在未经许可的情况下使用其技术。

此前美国总统唐纳德 · 特朗普（Donald Trump）宣布将禁止 TikTok 在美国运营业务，字节跳动当前正在与潜在收购方进行谈判，寻求出售 TikTok 的部分资产，这笔交易有可能将价值数百亿美元。

周三向旧金山联邦法院提交的这个案件，是字节跳动对 Triller 的回应，7 月底 Triller 在德克萨斯州对字节跳动提起了专利侵权诉讼。

Triller 和字节跳动的发言人都没有立即对置评请求做出回应。

字节跳动在起诉书中表示，Triller 对其发起的指控，给字节跳动的业务 “蒙上了阴影”。字节跳动希望寻求法院的命令，即该公司、其产品和用户并未侵犯 Triller 的专利，无需承担损害赔偿或禁令救济。

该专利于 2017 年 6 月公布，并转让给了位于布鲁克林的 Mibblio 公司，专利涵盖了创建与音频轨道同步的音乐视频的系统和方法。Triller 在其于德克萨斯州发起的投诉中表示，该公司拥有这项专利。字节跳动则表示，TikTok 并没有使用该专利所涵盖的步骤。

本月早些时候的报道称，Triller 正在与空白支票收购企业就合并进行谈判，在完成合并后，该公司将成为上市企业。