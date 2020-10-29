上海最新食品安全抽检：盒马销售精肉培根检出大肠菌群

10 月 29 日消息，日前，上海市市场监督管理局网站公布 2020 年第 40 期省级食品安全抽检信息。其中，由石家庄经济技术开发区长城食品有限公司生产、上海盒马网络科技有限公司普陀第二分公司销售的精肉培根 (切片)减盐样品检验不合格，不合格项目为大肠菌群。

信息显示，本次抽检信息涉及 7 大类食品，包括：肉制品、可可及焙烤咖啡产品、食糖、糕点、婴幼儿配方食品、餐饮食品、食用农产品等。抽检样品共计 698 批次，其中合格 693 批次、不合格 5 批次。

不合格样品为肉制品 2 批次，不合格项目：菌落总数、大肠菌群；糕点 2 批次，不合格项目：菌落总数、过氧化值；餐饮食品 1 批次，不合格项目：菌落总数。

其中，由石家庄经济技术开发区长城食品有限公司生产、上海盒马网络科技有限公司普陀第二分公司销售的精肉培根 (切片)减盐样品检验不合格，不合格项目为大肠菌群。

上海市市场监督管理局表示，对抽检中发现的不合格产品，已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理，依法查处，进一步督促企业履行法定义务，并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。