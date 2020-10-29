为保证社交距离，索尼 PS5 今年或只能通过网购获得

根据索尼官方此前公布的消息，全新的索尼 PlayStation5 游戏主机将于 11 月 12 日全球发售，据索尼 SIE 总裁、PlayStation 负责人 Jim Ryan 在采访中透露的消息，该机的销量有望可以打破 PS4 创造的记录，而随着新机上市时间越来越近，众多索粉越来越高涨的热情似乎也印证了 Jim Ryan 的预测，但这毫无疑问给该机的备货带来巨大的压力，恐怕很多消费者要想真正拿到手还需要经过一番波折。现在有最新消息，近日有外媒透露称该机到时候很可能只能网购。

据外媒最新发布的信息显示，有挪威零售商爆料称索尼正向他们施压，不允许 PS5 主机今年通过线下销售。无独有偶，百思买加拿大方面也对媒体确认了同样的消息，将采用线上购买、或预约到店提货的方式销售，这使得该消息的真实性进一步增加。同时，如果零售商坚持线下销售，索尼方面可能还会对其进行相应的惩罚。据外媒给出的原因，这似乎主要是担心玩家热情过于高涨，疯狂派对导致社交距离失效，进而对防控新冠疫情不利。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的索尼 PS5 游戏主机将提供光驱和无光驱数字版两个版本，搭载 AMD 定制 8 核 Zen 2 CPU 3.5GHz (支持变频)。显卡为 RDNA2 架构的 AMD 定制款 GPU，频率最高 2.23GHz，支持每秒 10.28 万亿次浮点运算，支持 120Hz/8K 输出、3D 音效等，并可以直接向下兼容 PS4 游戏。此外，公司 CEO Jim Ryan 还确认，在向下兼容的数千款 PS4 游戏中，“99%”的游戏可以在 PS5 上游玩，而 PS4 接下来的预计寿命最长为 4 年。

据悉，全新的索尼 PS5 数字版定价 399 美元，光驱版定价 499 美元，将于 11 月 12 日全球发售，届时国行版应该也会与大家见面。更多详细信息，我们拭目以待。