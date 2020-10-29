HMD 新旗舰或改名诺基亚 10：有望搭载骁龙 875 芯片

继去年推出逼死密集恐惧症患者的诺基亚 9.2 PureView 拍照手机后，在截至目前的一年时间内就再未更新其旗舰产品。好不容易近来开始陆续有关于诺基亚下一代旗舰——诺基亚 9.3 PureView 的消息传出，但是据外媒最新传出的消息来看，诺基亚 10 或许才是该机的最终命名。

据外媒 Nokiamob.net 最新发布的消息显示，诺基亚下一代旗舰将命名为诺基亚 10，并表示该机预计会在晚些时候发布。值得注意的是，前两代诺基亚旗舰都无缘当时最新的高通骁龙芯片，因此在称其为旗舰时总有些名不副实。而在最新的媒体爆料中，有不少传闻称全新的诺基亚 10 这次终于将有望搭载全新的高通骁龙 875 旗舰平台。考虑到骁龙 875 芯片要到 12 月 1 日才能发布，最早的一批商用旗舰也要等到明年 1 月份，因此如果该消息属实的话，那么这款诺基亚 10 就要继续等好久了。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的诺基亚 10 有望采用开孔全面屏设计，此前传闻的屏下摄像头可能性略低，支持 120Hz 刷新率，同时支持屏幕指纹识别。机身背部，该机将后置圆形相机模组，内置 5 颗摄像头，包含主摄、超广角、长焦、TOF 等镜头，其中主摄将达 1 亿像素，而且支持 8K 视频录制。值得注意的是，如果该机仍无缘最新的顶尖芯片，那么前辈旗舰芯片骁龙 865 就是该机最好的选择。

据悉，全新的诺基亚 10 有望采用骁龙旗舰芯片，可能会支持高刷新率，而大容量电池、快充等旗舰标配预计也不会缺席。更多详细信息，我们拭目以待。