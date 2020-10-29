投资圈中的「错过」：张朝阳拒绝马化腾，马化腾又错过淘宝

错过，是投资人经常面对的事情。

即便是以 “别人恐惧我贪婪”的著称投资大亨巴菲特，也曾拒绝过亚马逊，错失过谷歌的股票。

腾讯和阿里同样上演过 “拒绝”与 “被拒绝”的戏码。2003 年，马云找到马化腾寻求融资，但当时马化腾的心思都在社交上，并不看好电商，因此错失了淘宝 15% 的股份，腾讯和阿里也失去了一次宝贵的 “梦幻联动”的机会。

人生如棋，落子无悔。纵然是在商界纵横多年的商业奇才，也会有失手的时候。

当年，张朝阳拒绝了马化腾，马化腾拒绝了马云，周鸿祎拒绝了王兴，王兴拒绝了程维…… 很多商业大佬都经历过 “看走眼”的时刻，而那些曾经被大佬拒绝的人，很多最后都成为了创业圈中的大佬。

不过，即使错过了，也还能通过追加投资挽回一局，但相应的要付出更高代价。沈南鹏感慨在 2008 年的时候没有投资京东，到了 2010 年的时候追投，不过那时候京东的估值相比于两年前也高了很多，付出的成本也随之暴涨。

三巨头的 “被拒过往”

如今依然辉煌的 BAT，在起步之时遭受到了不少拒绝。

腾讯发展的初期，马化腾曾苦于没有变现渠道想卖掉 QQ，但在那个互联网启蒙年代，很少有人能理会这一家并不出名的互联网公司。

马化腾找到那个年代被誉为 “互联网教父”的张朝阳，可张朝阳不仅果断地拒绝了他，还抛出了一句很让人伤心的话：你这东西，我找几个大学生不超过 3 个月做得都比你好，根本就不值 50 万。无奈，马化腾只能悻悻而归。

意气风发的张朝阳拒绝了如今大名鼎鼎的马化腾，然而早在 2000 年就上市的搜狐，现在的市值却不及腾讯的一个零头。

尽管腾讯现在做得风生水起，但想到当年错失对阿里的投资，马化腾还是坦言自己很后悔。

那个时候，ebay 还是行业老大，马化腾觉得阿里巴巴只是一个跟班，加上他本人并不看好电商。于是马化腾开出了条件：如果合作，希望能够占有淘宝 50% 的股份，而马云表示只能给马化腾占 15% 股份，马化腾坚决不肯让步。最终，两人的合作以失败告终。

故事的发展总是出乎意料，经历了非典之后的淘宝迅速成长起来，并且凭一已之力将 ebay 甩在了身后，ebay 优势不在，淘宝则当仁不让地成为了亚洲最大的网络购物平台。

如果当时投资了淘宝，不知道腾讯和阿里会产生怎样奇妙的化学反应，或许后来互联网 BAT 的格局都不会存在。

然而这些 “错过”无时无刻不在上演。柳传志在退休的时候曾向外界表示，最遗憾的事情就是在互联网风起云涌的年代，错过了 BAT 的投资。

李彦宏刚创业时曾找过联想，希望得到 120 万美元的投资，但联想拒绝了。“当时联想刚成立风险投资，全年一共 3500 万元，百度一家就想要 120 万美金，这对于当时的联想是巨大的数目。”柳传志也承认，当时也确实没有美国 VC 那种眼光，没能看那么远，确实不敢投。

在 2000 年的那场全球互联网泡沫危机面前，腾讯和阿里巴巴都面临着空前的财务危机，马化腾找遍了当时的互联网大佬，联想、新浪、搜狐…… 但也都被拒绝了。

“新贵们”吃到的闭门羹

除了百度、阿里、腾讯这些老牌巨头，字节跳动、美团、滴滴等互联网新贵在成立初期，也同样遭受过拒绝。

当年的美团像阿里一样，处处寻找投资人。王兴通过沈南鹏找到周鸿祎的时候，周鸿祎只看了王兴一眼，就断定初出茅庐的王兴是一个自大的 “海龟”，认为这个团队不切实际，拒绝了投资。

“这个团队不行，太牛逼哄哄的了，根本不像是来融资的。”周鸿祎告诉红杉当时的团队，“不接地气。”然而现在美团的市值已经超过 1.5 万亿港元，自上市以来涨幅超过四倍。

有意思的地方在于，尝过被拒绝滋味的王兴，在日后也拒绝了别人。

滴滴的创始人程维在滴滴成立之初就找到王兴希望得到融资，但在程维给王兴演示产品的时候，王兴就说了 2 个字 “垃圾”。程维反问王兴：“你就不能多鼓励创业者，知不知道现在创业有多难？”但他依然还是被王兴上了一课。

滴滴在后来发展的过程中，收购 Uber 中国，并造就了中国打车市场的 “垄断”地位，不知道如今在出行领域布局大棋的王兴，是否会后悔当年放手滴滴的决定。

2012 年，张一鸣的今日头条刚刚起步，当年张朝阳看过今日头条之后，给出了 “没有新意”的评价，在张朝阳看来，已经拥有成熟新闻客户端的搜狐，不需要再投资外部创业公司。而如今，今日头条估值或将超过 750 亿美元，反观昔日大佬搜狐的市值仅为 7.29 亿美元。

周鸿祎曾爆料自己一开始就看好今日头条，而且投资了今日头条，但是后来依然没能抓住。在今日头条 B 轮融资的时候，360 的董事会劝说周鸿祎把头条的股份全卖掉，周鸿祎表示这是过去几年他最大的失误，“像徐小平从来没得到过也无所谓，我们得到又失去了才感觉到撕心的疼痛。”

“错过”之后的补救：追加投资，或者再造新物种

徐小平说过，一个基金的成败，不在于他投错了什么，而在于他错过了什么。

但错过之后，也并不是没有补救办法，“有钱任性”的红杉资本就通过追加投资的办法弥补了遗憾。

早期红杉资本错过了对京东的投资，在两年半的时间内京东估值翻了近 40 倍，沈南鹏在此时才追投了 1.5 亿美金。京东在 2014 年在美国上市，市值达到 700 亿美元，虽然沈南鹏也收获了收益，但最先投资的今日资本拿到了 150 倍的投资回报。沈南鹏感慨，错过京东，让自己开出 40 年来最大的一张支票。

当初，张一鸣和红杉资本的投资团队交流后，沈南鹏根据团队的反馈做出了放弃投资的决定。然而在 2015 年，红杉资本依然向今日头条进行了投资。沈南鹏感慨，“错过今日头条的早期投资，很遗憾，但风投是一个遗憾的游戏。”

阿里巴巴在完成了第五轮 20 亿美元的融资的时候，红杉资本只是小金额的跟投，持股不多。沈南鹏坦言当时没有看懂阿里巴巴的商业模式，等后来再次投资阿里巴巴的时候，阿里巴巴市值已经达到 300 亿美金。

短视频巨头抖音和快手之间，也曾有过妙不可言的联系。其实创立抖音之前，张一鸣早期曾有机会投资快手，但却没投。

在 2016 年下半年正式提出 “Allin 短视”战略之前，字节跳动在内部有过多次讨论。直到 3 年 4 亿用户的快手迅速崛起，张一鸣才意识到：“我们感觉已经错过了”。

后来张一鸣曾在内部发言表示错过快手是战略失误。而投资不成的张一鸣，没有选择追加投资，而是决定另辟蹊径再做一个。2016 年底，字节跳动切入短视频领域，采用多款产品并行的策略，海内外同步上线，抖音和火山小视频也因此应运而生。

张一鸣的抖音这个新物种在短视频领域狂奔，成绩斐然，甚至实现了 “后来居上”。投资是门艺术，即使是投资高手，也会因为没看清局势而痛失机会，这样的例子比比皆是。

IDG 资本创始合伙人熊晓鸽说过，投资本身就是一个遗憾的行业。“人非圣贤孰能无过”，成长需要付出代价，遗憾本身就是生命的一部分，认清遗憾的客观存在，并在之后的投资路上保持专注，或许就会让自己离消除遗憾，更进一步。