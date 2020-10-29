苹果因 iPhone 更加保护用户隐私，在法国面临反垄断投诉

10 月 29 日消息，据国外媒体报道，广告公司和出版商已向法国反垄断机构投诉苹果公司，称苹果公司计划推出的隐私设定改变是反竞争的。

广告标识符是一组用于投放定向广告并评估广告效力的关键数字，然而据报道，明年年初开始，苹果公司的操作软件将要求应用程序在收集用户广告标识符之前获得用户的选择加入许可。

根据这份报告，投诉称苹果的许可提示的措辞会导致大多数用户拒绝跟踪他们设备的广告标识，这可能会导致收入损失。今年 8 月，Facebook 警告称这一提示可能导致其广告 Audience Network publisher 收入下降超 50%。

提出投诉的公司表示，很少用户会同意被追踪，将导致从游戏开发商到新闻出版商等公司更难销售个性化广告，中间商也会面临艰难处境。

在一份声明中，苹果重申了 “隐私是一项基本权利”的信念，并补充说，“用户的数据属于他们，他们应该决定是否与谁分享数据。

目前苹果表示已经推迟到 2021 年才出这个提示，就是为了给开发者们更多的时间进行必要的改变。

“我们相信技术应该保护用户的基本隐私权，这意味着给到用户工具，让他们了解哪些应用程序和网站可能与其他公司分享他们的数据来用于打广告或收集广告偏好目的，更重要的是以及用于撤销这种跟踪许可的工具。一旦启用，系统提示将让用户根据应用程序逐个进行允许跟踪或拒绝跟踪。我们希望给开发人员足够的时间进行必要的修改，因此，使用这种权限要求将在明年初生效。”

用户可以进入设置 > 隐私 > 跟踪，关闭允许应用程序请求跟踪功能。