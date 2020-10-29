字节跳动启用新教育品牌 “大力教育”，陈林出任 CEO

新浪科技讯 10 月 29 日下午消息，字节跳动宣布启用全新教育品牌 “大力教育”，该品牌为字节跳动旗下首个公开发布的业务独立品牌，大力教育将承接字节跳动所有教育产品及业务，原教育业务负责人陈林将出任大力教育 CEO。

字节跳动创始人兼 CEO 张一鸣表示，“我们对教育行业的探索还在早期阶段，这是一个很有创新空间和社会价值的行业，对人的潜力和创造力充满期待，所以我们很早就对教育很感兴趣，大力教育的品牌独立只是一个开始，我们对教育事业会长期有耐心。”

陈林表示，拥有独立品牌的大力教育，未来将专注于大教育领域，深耕教育服务的所有场景，赋能教育生态中所有参与者，并始终关注人的成长。此外，大力教育还发布了首款教育创新硬件产品智能作业灯。

资料显示，早在 2016 年，字节跳动开始关注教育，2018 年陆续投资了一些教育公司，2020 年 3 月，张一鸣在 8 周年的全员信中特别提到，教育将是他重点关注的新业务方向。

据悉，大力教育品牌发布后，字节跳动旗下所有的教育产品都将由该品牌承接。陈林表示，教育是一个完整的系统工程，所以大立教育希望关注并深耕所有教育场景，提供一个完整的学习系统；教育水平的提升，需要整个教育生态的优化，此外，大力教育会更注重培养学生的学习力、创造力和自我发展力，这三方面构成了业务希望发力的 “大教育”。