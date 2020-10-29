799 元，字节跳动 “大力教育” 发布首款硬件作业灯：双翼等头设计，带手机大小屏幕，AI 摄像头

IT之家10月29日消息 字节跳动宣布启用独立教育品牌 “大力教育”，字节跳动高级副总裁、原教育业务负责人陈林出任大力教育 CEO。陈林表示，拥有独立品牌的 “大力教育”未来将专注于 “大教育”领域，深耕教育服务的所有场景。

目前，字节跳动教育业务横跨 Pre-k，K12，成人教育多年龄段，涵盖多学科、多课程，软硬件均有探索。旗下产品包括清北网校、GOGOKID、瓜瓜龙启蒙、开言英语、极课大数据、Ai 学、教育硬件等。大力教育品牌发布后，字节跳动旗下所有的教育产品都将由该品牌承接。据悉，大力教育的员工已经超过一万人。

大力教育推出首款教育智能硬件产品 “大力智能作业灯”。这款作业灯专注孩子的作业场景，将智能辅导与每个孩子书桌必备的台灯结合，既能护眼，又能辅导孩子作业。

IT之家从大力教育获悉，大力智能作业灯是国家 AA 级专业护眼灯，获得多项权威机构认证，包括德国莱茵 TUV 低蓝光认证和国家 CQC 认证等。同时，大力智能作业灯还借鉴手术室 “无影灯”灵感，利用双翼灯头设计，解决孩子书写时的手下阴影问题，也避免了因此造成的孩子歪头看字、坐姿不正等问题。

其次，智能辅导是这盏灯的另一大亮点。大力智能作业灯配备了 AI 摄像头，借助人工智能及相关技术，推出智能指尖查词、智能英语跟读、智能计算题讲解等诸多功能，来帮助解决孩子的作业难题。

家长可以使用「大力爱辅导」APP，孩子的作业计划和完成进度都可以实时同步，家长远程也能掌握作业情况。另外，大力智能作业灯还配备了智能双摄，家长不仅可以远程看到孩子书桌，也能通过实时通讯功能，和孩子视频连线通话，了解孩子的学习状态。

大力智能团队负责人阳陆表示，大力智能作业灯希望通过技术创新，开启智能辅导的新方式，把作业辅导带入智能时代。目前，大力智能作业灯已经在各大电商平台上架销售，基础款零售价 799 元。