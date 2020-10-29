Counterpoint 发布 Q3 国内智能手机出货量报告：小米唯一增长，苹果 iPhone 11 最畅销

据报道，调研公司 Counterpoint 今日发布报告称，今年第三季度，中国智能手机市场继续收缩，出货量同比下滑了 14%。

报告显示，小米是唯一一家出货量出现增长的手机厂商。第三季度，小米手机出货量同比增长了 8%，市场份额从去年同期的 9% 提高到 11%。

Counterpoint 认为，小米第三季度的强劲表现，主要得益于 8 月份小米庆祝成立 10 周年时的积极促销活动。

相比之下，苹果和华为的销量均出现了下滑，打破了持续几个季度的增长势头。

其中，苹果在中国的出货量下滑了 7%，而华为下降了 3%。但他们的总体市场份额保持相对稳定，苹果为 8%，华为为 45%。

苹果和华为两家公司都在 10 月份推出了新的旗舰设备，分析师预计，新手机的需求将十分强劲。Counterpoint 数据显示，尽管不支持 5G，但 iPhone 11 仍是第三季度最畅销的手机。

分析人士称，虽然华为新手机的需求可能十分强劲，但由于公司面临不确定性因素，华为能否抓住这一商机还是个未知数。

华为消费者业务 CEO 余承东今年夏天曾表示，从今年 9 月开始，华为将不能再生产其高端麒麟芯片组。

今日早些时候，Counterpoint 还发布了第三季度印度手机市场报告。报告显示，第三季度三星以 24% 的份额位居榜首，领先于小米的 23%，时隔两年再次夺冠。