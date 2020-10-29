双频光猫替代路由器，一招解决 WiFi 信号弱和速度慢两大问题

约 10 年前，我国提出 “宽带中国”战略，推动运营商全光战略发展，让光纤宽带网络变得和水、电一样普遍。如今，我国的光纤到户率已经超过 90%，很多人的生活也依靠网络，变得便利和丰富。

尽管光纤到户率已经超过 90%，但居民上网，更多还是通过 WiFi 与网络联接。而大多数上网设备，则是由家里的 WiFi 路由器 + 门口信息箱里的光猫共同组成。

信息箱里的光猫把光信号转换成数字信号后，交给路由器；路由器发射 WiFi 信号与我们的手机 / 平板 / 电脑联接，我们才能顺利上网。在这个组合里，WiFi 的信号强弱和上网速度，是路由器的性能决定的；带宽和网速的时延，则由路由器、光猫共同决定。因此，家庭宽带网络的性能到底强不强，体验到底好不好，得综合看你家最短的那块 “短板”是谁：

●如果你在购买运营商的宽带套餐时，运营商给你提供的光猫是双频智能光猫，性能强大，但你自己买的 WiFi 路由器很古老，则你家的 WiFi 信号会很弱，断断续续不说，网速快不起来。

●如果你自己买了一台昂贵的路由器，信号强，速度快，但运营商给你提供的宽带套餐所匹配的光猫很弱，纵使你的 WiFi 信号全屋覆盖，家里的网速也不会超过光猫所能提供的数据吞吐能力，依然快不起来。

是不是看到又是路由器，又是光猫，有点乱？都 2020 年了，就不能光纤直接连到光猫，然后光猫发射 WiFi 信号供大家上网么？确实，都 2020 年了，这么玩当然可以。不仅可以，这种靠智能光猫来提供 WiFi 的玩法，不仅省了光猫和路由器之间的信号转换，延时更低，速度更快，还能省去多设备对电力的依赖，更节能环保。

其实，目前大多数光猫均带有 WiFi 功能，但很多人家里办宽带的时间比较早，获赠的都是单频光猫，即便有 WiFi 功能，也是信号弱，技术旧，颇为鸡肋，房间拐个弯就连不上的那种。还有那些只支持 WiFi4 的老光猫，虽有 WiFi，但它连 100M 以上的宽带都不能胜任，无法保证上网体验。如果你的宽带套餐是 200M，但你的光猫比较老旧，最终导致上网体验不超过 100M，花了钱没得到相应的速度，你说亏不亏？

因此，合理搭配设备，适当升级，是有必要的。对电子设备来说，永远都是买新不买旧。光猫不断在进化，WiFi 技术每 4-6 年也会更新一代。目前主流的 WiFi 技术是 WiFi5 双频技术，下一代则是 WiFi 6。很多新出的设备已经支持 WiFi6 了，值得购买。而且，WiFi6 的技术特性基本与 5G 相同，比如：大带宽、低时延、多设备联接等，是非常先进的特性。

在升级家里的上网设备时，不仅要考虑速度，还要兼具抗干扰、智能维护检修等问题。真实的家庭环境中，微波炉、冰箱、蓝牙智能装置等都会干扰宽带网络，让 WiFi 频道变得不稳定或拥挤。老旧的路由器在这一点上就做得不够完美，而带有 AI 功能的智能光猫，由于整合了光猫和路由器的功能，所以能自动检测并维持稳定的通道，在被干扰的情况下自动切换到畅通的频道，从而让上网体验更流畅。

不过，光猫这东西，并不是随便就能买到的，需要通过申购运营商的宽带套餐，由运营商随宽带套餐赠送并进行配置。简单说，光猫是运营商的物资，你自己不能配置。因此，你想要拿到新款的光猫（比如华为星光系列），最好去跟自己的宽带提供商咨询一下，各地的政策不尽相同，问了才知道，早用早享受。