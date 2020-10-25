中兴通讯发布超级 “光猫”：搭载第四代 4 核自研芯片，面向千兆应用宽带

IT之家10月25日消息 近日，中兴通讯发布了超级 “光猫”产品，采用了基于 NP 创新架构的第四代 4 核自研芯片，提供万兆光接入，近两千兆 Wi-Fi 接入能力，为游戏宽带、主播宽带、学习宽带等千兆应用宽带提供保障。

IT之家了解到，中兴超级 “光猫”提供万兆光接入、近两千兆 Wi-Fi 接入等超高带宽，它配备了 10G PON 接口和 10GE 网口 , 网口测速高达 10Gbps，同时配备的双频 4x4 160MHz Wi-Fi 6 接口使得 Wi-Fi 6 终端测速高达 1.8Gbps，远远满足 “真千兆”需求。

超级 “光猫”还能提供横向多穿 1 堵墙、纵向多穿 1 层楼的超广室内覆盖，它配备了 8 根 Wi-Fi 6 天线，同时具备 ER 扩展覆盖和 DCM 双载波调制等功能，让家庭的每个房间都能稳定接收 Wi-Fi 信号。

同时，超级 “光猫”提供超低时延，它通过 Wi-Fi 6 Smart QoS 以及专用承载通道为应用宽带提供超低转发时延，典型环境下 VR 游戏时延小于 10ms。

除此之外，超级 “光猫”还具备超级安全和超级低功耗的优点：在安全防护方面，它支持系统安全、网络安全、数据安全和应用安全 4 级安全防护；在降低功耗方面，它采用业界先进的芯片制程工艺、智能休眠调控机制和 Wi-Fi 6 TWT 智能节电功能。

中兴通讯固网终端产品已经在 100 多个国家和地区实现部署，截止 2020 年第二季度，实现累计发货量 3.9 亿多台。