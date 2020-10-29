京东 PLUS 超级生活卡买 1 得 10，102 元购 1288 元权益

10月30日 - 11月13日，京东PLUS会员双11大促，超级生活卡买1得10，102元购买即享价值1288元10项定制生活权益，点此前往。（活动写30日开始，但现在已经可以购买）

包含京东PLUS京典年卡1年、美团外卖90天会员包（含外卖季卡、每月6张5元红包）、滴滴出行全年打车75折起（含6张75折券和6张88折券，优惠券每月1张）、海底捞（外卖全单85折，详情可见页面）、叮咚买菜半年绿卡会员权益（免费领菜、绿卡专享券/价、免配送费）、汉堡王（月月1元小黄堡、天天5折工作餐券）、万达电影（万达电影至尊权益月卡，购票享会员价、每周二至尊专场19.9元购票、8张购票机会等）、美团打车（半年卡，月月打折7折起）、亚朵酒店（住3赠1，金卡·甄选版年卡全年88折订房）、必胜客（0元套吃烤翅柠檬茶套餐，兑换使用期为90天内）。

此外，活动期间购买PLUS京典年卡和联名卡即送30元红包，京东PLUS京典年卡到手价低至69元，京东PLUS京典年卡+芒果TV会员年卡/腾讯视频VIP年卡/爱奇艺VIP年卡/QQ音乐VIP年卡/喜马拉雅VIP年卡/电信年卡/携程会员年卡低至118元，京东PLUS京典年卡+百度文库会员年卡到手价108元。

购买方式：

点击直达链接→跳转至京东App京东PLUS会员页面→点击弹窗（如有）或者右侧悬浮活动图标“￥30红包”进入活动页面

注：上述标注买PLUS会员送红包字样，购买成功后可获得30元无门槛购物红包（在“我的-我的钱包-红包”查看，红包自到账时2日内有效），直发到账无需领取，每位用户仅限参与1次红包活动。由于iOS屏蔽影响，iOS端用户仅可购买PLUS京典卡、PLUS携程联名卡。如要购买其他卡可至【京东PLUS会员】公众号购买。

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