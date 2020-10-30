机械师 F117-V 全面屏游戏本开启预售：i7+GTX 1650 Ti，到手价 6499 起

IT之家 10 月 30 日消息 游戏本产品固然不乏优秀的性能以带来出色的游戏体验，但厚重的机身和缺乏创意的外观也是不少游戏本产品的痛点。现在，一款兼顾颜值和性能的全面屏游戏本机械师 F117-V 正在预售，感兴趣的朋友不妨关注一下。

外观上，机械师 F117-V 全面屏游戏本采用更具棱角的机身设计，机身棱角由 27 道工序打磨，以线条勾勒出轻量且不失硬朗风格的个性机身，辅以金属拉丝工艺。机身厚度为 22mm，在游戏本中属于较为轻便的选择。

作为一款全面屏游戏本，该机拥有约 81% 的高屏占比，边框仅约 6mm，让玩家能在游戏中增加沉浸感，同时为整机视觉带来耳目一新的享受。

配置上，机械师 F117-V 搭载十代英特尔酷睿 i7-10750H 处理器，采用 6 核心 / 12 线程，睿频可达 5.0GHz。辅以 GeForce GTX 1650 Ti 显卡（4G 独显），以及 512GB PCI-E 固态，顺序读取速度可达 2000MB/s 左右，顺序写入速度达 1220MB/s 左右，顺序读取速度约是普通 M.2 固态的 4 倍，该机还标配 8GB 的 DDR4 高频内存，让玩家游戏体验不掉线。

其它方面，该机配备全尺寸的 RGB 1677 万色的炫彩动感背光键盘，支持 4 区可调和灯光多模式调节。为了增加游戏沉浸感，该机还支持 Nahimic 3 纳美音效，为玩家带来身历其境的 3D 环绕音效体验。

IT之家获悉，价格方面，机械师 F117-V 全面屏游戏本目前于京东商城预售中，现在支付定金 100 可抵 300 元，到手价 6499 元，感兴趣的朋友不妨关注一下。