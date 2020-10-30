京东方第三季度净利暴增六倍，至 13.4 亿元

10 月 30 日消息，特斯拉原材料供应商、半导体显示技术公司京东方科技集团股份有限公司（以下简称 “京东方”）发布了 2020 年第三季度业绩报告。报告显示，今年前三季度，该公司实现营收 1016.88 亿元，同比增长 18.63%；归属于上市公司股东的净利润为 24.76 亿元，同比增长 33.67%；基本每股收益为 0.061 元，同比增长 15.09%。

今年第三季度，该公司实现营收 408.21 亿元，同比增长 33.04%；归属于上市公司股东的净利润为 13.4 亿元，同比增长 629.3%，扭转了上半年净利下降的形势。这主要是因为三季度面板价格全线上涨，使该公司的盈利水平得到明显改善。

此外，报告显示，第三季度，该公司的基本每股收益为 0.035 元，同比增长 600%。

京东方科技集团股份有限公司（BOE）创立于 1993 年 4 月，是一家为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务的物联网公司。该公司具有三大事业板块：端口器件（D）、智慧物联（S）、智慧医工（H）。

作为全球半导体显示产业龙头企业，该公司前三季度的市场表现亮眼。Omdia 数据显示，该公司不仅在智能手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视等五大应用领域的显示屏出货量稳居全球第一，还持续推出 8K+5G、BD Cell、Mini LED、柔性等创新显示技术及应用，不断提升产品附加值。

TFT-LCD、AMOLED 以及包括柔性显示等新型显示技术，它们的基础技术都是半导体技术，都可统称为半导体显示。