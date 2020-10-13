爆料：京东方供货苹果 iPhone 12/mini OLED 屏幕，但仍属于二供角色

IT之家 10 月 12 日消息 苹果此前已经宣布将在北京时间 10 月 14 日凌晨 1 点举行新品发布会，预计将带来 iPhone 12 系列新品，包括 iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max 四款手机。而 iPhone 12 系列也是 iPhone 首次支持 5G。

据《科创板日报》报道，此次发布的iPhone 12系列新机均采用OLED屏幕，除iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max之外的两款新机型，屏幕供应商包括京东方，也就是指iPhone 12 mini和iPhone 12。

IT之家获悉，此前，京东方曾为苹果iPhone提供LCD屏幕。iPhone X是京东方首次为苹果提供OLED屏幕的机型。

京东方此次仍未能改变其二供角色，同为二供的还有韩国LG Display。二供角色即为备胎，供应量不大，多在一供出现问题或供货不足时才能顶上。苹果iPhone 12系列新机OLED屏幕主要供货商是韩国三星显示（Samsung Display）。

京东方在成都和绵阳分别有1条第6代柔性AMOLED生产线，有消息称，绵阳B11厂于2019年投产，良率较低，仅达20%；成都B7厂产品线良率达到70%-80%，此前主要为华为等一众国产手机供货。

但《科创板日报》从供应链获悉，“绵阳B11厂为此次苹果新机OLED屏幕供货。”