京东：双 11 预售订单额同比增长 108%，华为小米等订单额率先破亿

IT之家 10 月 30 日消息 根据京东官方的消息，截至 10 月 29 日，京东 11.11 预售订单额同比增长高达 108%。同时，参加预售的品牌中更是有 2536 个品牌订单额同比增长超过了 100%，联想、华为、小米、Apple、惠普、海尔、华硕、vivo、戴森、美的则成为预售订单额率先破亿的十个品牌。

IT之家了解到，“2020 京东 11.11 全球热爱季”从 10 月 21 日正式开启，截至 11 月 11 日为期 22 天，将为消费者带来超 2 亿件 5 折商品、超 3 亿件新品。

10 月 21 日至 31 日，“2020 京东 11.11 全球热爱季”将开启预售期，在为期 10 天的时间里，消费者可以先付定金从容加购，还可以享受定金立减、新品加赠的额外福利。11 月 1 日至 11 日，京东将推出跨店铺、全品类的 “头号京贴”。

京东还表示将以超级百亿补贴和超省百亿消费券组成的 “双百亿计划”。超级百亿补贴将为消费者带来全品类爆品，在此期间，京东国际也将推出来自 100 多个国家和地区超过 50 万款进口好物。京东称，除了跨店铺、全品类可用的头号京贴，商品页面 “预估到手价”的设置，将提示消费者可使用的优惠信息，不用复杂的计算，优惠后的价格一目了然。

京东双11福利放送

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