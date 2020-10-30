【IT之家评测室】华为 Mate 40 Pro 深度体验：比机皇更机皇，让旗舰超旗舰

10 月 30 日，华为 Mate 40 国内发布会召开，史上最强大的 Mate 旗舰正式和国人见面。经过十代产品的技术革新，华为 Mate 40 系列无论是设计还是性能和影像力，无不在强调 “极致科技”，同时，独树一帜的设计语言、长续航、超级快充等 Mate 系列家族基因也得到了进一步的延续。在消费者最为关心的影像力上，华为 Mate 40 系列带来了全新的超感知徕卡电影影像系统，这套影像系统包含超感知摄像头、超广角摄像头、长焦摄像头等，让每一颗像素都发挥到极致，再一次夯实了华为的影像王者位置。全球唯一的 5nm 5G SoC 麒麟 9000 也伴随着 Mate 40 系列而发布，153 亿个晶体管、全球首枚 24 核心的 Mali-G78 GPU、5nm 制程 ... 麒麟 9000 凝聚了华为在芯片领域的所有创新力和革新，几乎代表了目前为止手机 SoC 领域的天花板。不可否认，Mate 系列已经成为了华为手机王牌中的王牌。

IT之家早些时候已经拿到了华为 Mate 40 Pro 手机，现在为大家带来这款产品的深度体验。

第一部分：设计

Mate 系列的高端形象之所以能够如此深入人心，笔者认为，这离不开每一代 Mate 系列手机在设计上的传承，从 Mate 7、Mate 8 到 Mate 30、Mate 40，历代 Mate 系列手机延续了对称式的设计语言，后摄模组始终位于机身的中轴线上，“对称”代表着最原始、最完美形态平衡，在手机上对称式设计也是大家最能接受的设计语言。

在此之外，每一代的 Mate 系列手机上都有着一眼辨识的独特设计点，比如 Mate20 系列的 “浴霸”摄像头、Mate30 系列的 Halo 圆环，只要一眼便过目难忘，这种标志性的设计，已经成为独有的 Mate 品牌符号。

在 Mate 40 系列上，华为以 Mate 30 系列的圆形设计为基础推出了 “星环设计”，四枚摄像头组成了圈状，圆环左右上下各一枚镜头，补光灯位于中轴线上，圆环视觉上中心留空，圆形装饰片采用了和中框对应的香槟金配色（秋日胡杨素皮版本），上面印有徕卡 Logo 和标识。圆形装饰片质感类似贝母材质，仔细观察的话会看到饰片上有一些波浪似的纹理，精致且高级。

华为 Mate 40 Pro 的摄像头略微凸出于机身，星环摄像头模组和机身之间还有一圈保护层，因此手感上更自然一些，摄像头一圈不再有割手感。

华为 Mate 40 Pro 共有秘银、亮黑、釉白、夏日胡杨（素皮）、秋日胡杨（素皮）5 种配色版本，IT之家拿到的是秋日胡杨版本，在观感和手感上，秋日胡杨与去年的 Mate30 Pro 素皮类似，配色上更接近橙黄色，在机群中极具辨识度，素皮手感细腻柔软，阻尼感强，非常耐滑，拿在手里也不用担心手机不小心滑出去。

华为 Mate 40 Pro 正面延续了 Mate30 Pro 的 “瀑布屏”设计，88° 超曲环幕屏在视觉上消除了左右边框，显示屏铺满了整个手机的正面，侧屏弯曲如一泓湖水在两侧边缘溢出，点亮之后观感非常震撼。

当然，客观地讲，“瀑布屏”设计还是有些过于激进，之所以这么做，笔者认为首先是强调 Mate 40 系列的极致科技和旗舰身份，其次，也是最重要的，是在视觉和手感上可以减轻手机的厚重感，毕竟华为 Mate 40 Pro 这样的旗舰，内部空间已经堆叠到了极致。曲面屏所产生的误触也不用担心，笔者在体验华为 Mate 40 Pro 时，是没有出现任何误触问题的，实际上 Mate30 Pro 的防误触算法已经非常出色了。

华为 Mate 40 Pro 的屏幕尺寸为 6.76 英寸，分辨率为 2772 × 1344，支持 DCI-P3 广色域，同时支持 90Hz 刷新率、240Hz 触控采样率，在设置中支持色彩调节与色温。这块屏幕的整体显示效果不俗，观感细腻，色彩真实且生动。90Hz 刷新率也是完全够用的，之所以选择 90Hz，余承东在发布会时也解释的很清楚了——华为 Mate 40 Pro 是可以做到 120Hz 高刷的，但 90Hz 可以更好的兼顾体验和长续航。

这是一个综合考量的结果。

华为 Mate 40 Pro 采用了前置双挖孔，内置了 1300 万像素超感知摄像头（广角，f/2.4 光圈）+ 3D 深感摄像头，并且实现前置超广角拍摄、3D 人脸解锁和 AI 隔空操控等功能。在观感上，前置双挖孔略有突兀，但相比 Mate30 Pro 的刘海屏要好了很多。

和 Mate30 Pro 相比，华为 Mate 40 Pro 的物理音量键也终于回归了，Mate30 Pro 用虚拟按键的做法虽然够先锋，但体验上就一言难尽了。华为 Mate 40 Pro 的音量键和电源键位于机身左侧偏后方位置，电源键采用了醒目的橘红色。华为 Mate 40 Pro 同时也保留了虚拟按键，用户可自定义音量调节滑块的位置，也可以用来拍照，游戏场景下还可以实现开镜、射击等操作，尽可能的发挥瀑布屏的优势。

此外，这次华为 Mate 40 系列搭载立体双扬声器，机身顶部位置额外有一排扬声器开孔，立体双扬声器不仅能在观影时给你带来立体环绕声场，更重要的是横屏玩游戏的时候也不用担心手指挡住底部扬声器开孔了，带来的体验升级是非常明显的。

华为 Mate 40 系列的听筒则由上一代的屏幕发声改成了微缝听筒。从实体音量键回归再到微缝听筒，可以看出在新一代的 Mate 40 系列上，华为设计上更加趋于理性，注重体验本身。

华为 Mate 40 Pro 的机身尺寸分别为长 162.9 mm、宽 75.5 mm、厚度 9.5 mm（素皮版），重量约 212 克，因为机身较长，整体握感比较均衡，素皮特有的阻尼感握在手里也比较踏实。

从外观来看，华为 Mate 40 Pro 的外观极具设计感，这种独特的设计美学，让消费者一眼就能辨识，并且看的时间再久也不会产生审美疲劳，无愧旗舰称号。

第二部分：拍照

（样张均有压缩）

从徕卡双摄的 P9 开始，拍照已经成为华为手机强有力的绝对优势，AI、超大底、多摄、潜望长焦、RYYB、电影摄像头 .... 近些年华为在相机领域的创新和自我突破，打造出了属于自己的技术护城河，这也是余承东直言 “相机技术甩别人一条街”的底气所在。你不能否认，华为 P/Mate 系列拍照，已经成为消费者心中的手机影像标杆。

华为 Mate 40 系列的相机同样是业界和消费者最关心的地方，在华为 Mate 40 全球发布会结束后，DxOMARK 官方同步放出了华为 Mate 40 Pro 的拍照评测得分，相机总分 136 分排名第一，其中拍照得分为 140，变焦得分为 88，视频得分为 116，再一次稳坐 DXO 榜首，如果超大杯的 Mate 40 Pro + 和保时捷版本参加测试，分数显然只会更高。

当然，DXO 的评分更多的是对华为影像实力的佐证，也算是华为影像部分的一次 “考试”，消费者更关心的是华为 Mate 40 Pro 的实际拍照体验。

先来简单介绍一下华为 Mate 40 Pro 的影像参数：

1、5000 万像素超感知摄像头

广角，f/1.9 光圈，1/1.28 ⁠英寸型传感器，RYYB 滤色阵列，全像素八核对焦，23 毫米等效焦距。

2、2000 万像素电影摄像头

超广角，f/1.8 光圈，1/1.53 英寸传感器，支持 XD Fusion 硬件实时视频 HDR、超高清夜摄、运动防抖、音频变焦等，等效焦距 18 毫米。

3、1200 万像素长焦摄像头

潜望式长焦，f/3.4 光圈，支持 OIS 光学防抖，支持 5 倍光变，10 倍混合变焦⁠，50 倍数字变焦。

4、激光对焦传感器

华为 Mate 40 Pro 与华为 P40 Pro 的影像方案接近，不过华为 Mate 40 Pro 的芯片、ISP、算法都进行了升级，因此理论上，Mate 40 Pro 的拍照效果会更好。

IT之家这里拍摄了几组白天样张供大家参考。

▲主摄

▲主摄

▲主摄

在白天光线良好的情况下，华为 Mate 40 Pro 所拍摄的样张给笔者的第一印象就是通透和干净，白平衡表现准确，色彩也是恰到好处。1/1.28 英寸的大底给了华为 Mate 40 Pro 十足的自信，在各种光线条件下都有着优异的动态范围表现，比如上图万里无云的天空层次感丰富，亮度即不过曝，色彩也不过饱和，背光处细节同样丰富，观感恰到好处。

至于 RYYB 的偏色问题，经过 4 代产品的更新，华为 Mate 40 Pro 几乎没有任何偏色现象，无论是光线充足还是光线不足的情况，华为 Mate 40 Pro 都有着精准的表现。

此外，华为 Mate 40 Pro 的四合一像素融合可聚合为等效 2.44 微米的超大像素，进一步提高画质，全像素八核对焦进一步提升对焦速度和精度。

▲主摄微距

▲主摄微距

▲主摄微距

在主摄微距方面，华为 Mate 40 Pro 对背景虚化的相当自然，整体色彩也给人一种舒服的感觉，非常漂亮。

我们再来看一组样张：

▲超广角

▲1X

▲5X

▲10X

▲20X

▲50X

华为 Mate 40 Pro 搭载的 1200 万像素潜望式长焦摄像头支持 5 倍光学变焦、10 倍混合变焦⁠和 50 倍数字变焦，从超广角端到长焦端，这些样张的色彩表现基本完全一致，没有出现因为镜头切换，导致白平衡不统一的问题。特别是 5X 端，这枚 1200 万像素潜望式长焦摄像头能拍摄出令人印象深刻的画面质量，样张局部放大依旧能够保留足够丰富的细节。

▲1X

▲5X

▲10X

在IT之家的体验中发现，华为 Mate 40 Pro 长焦端的变焦逻辑非常有意思，当你拍摄一些近景（比如桌面上的植物、眼前的水杯等）的 5X 变焦时，实际上此时手机并没有切换至长焦端镜头，而是通过主摄的 5X 放大裁切拍摄。当你同样开启 5X 变焦，但拍摄一些远景时，这时候手机才会切换至长焦端镜头拍摄。

此外，当你拍摄样 5X 样张时，在部分场景下还是能感受到镜头从主摄切换至长焦的过程，准确的说，切换至长焦镜头时并不迅速，有一定的延迟。另外一个问题则是长焦端偶尔会出现无法对焦的情况，情况虽不多，但也或多或少的影响了体验，这或许是前期工程机固件的原因。

▲5X

▲5X

瑕不掩瑜的是，华为 Mate 40 Pro 的这枚远摄长焦镜头的表现仍是数一数二的，特别是图像细节的处理上，令人印象深刻。

华为 Mate 40 Pro 的 2000 万超广角镜头（即电影镜头）的表现是绝对一流，无论是画面的解析力还是动态范围表现甚至都可以媲美主摄，出色的抗畸变算法让样张看起来更加的自然和舒适，画面边缘细节也没有丢失。

▲超广角样张

在华为最拿手的夜拍方面，华为 Mate 40 Pro 依旧呈现出了夜视仪般的表现。我们通过对比样张来简单感受一下：

左侧样张是IT之家手动曝光，模拟出的接近肉眼所见的黑暗环境，右侧则是开启夜景模式拍摄的样张。对比非常明显了，在一些肉眼几乎不看见的黑暗场景，华为 Mate 40 Pro 样张亮度不仅提升明显，对细节和色彩的把控也非常到位，红车、蓝色的车牌、咖啡厅门店文字等等都能精确还原。

总而言之，华为 Mate 40 Pro 具备的是全时段、全焦段、全场景的一个拍照能力，从超广角到长焦，从白天到夜晚，华为 Mate 40 Pro 都能给用户带来稳定、出色的拍照体验。

第三部分：性能

十年长跑，华为自研的海思麒麟芯片实现了从追赶到领先到全面超越，伴随着的也是华为 Mate 系列手机在高端市场的稳扎稳打。每一代 Mate 系列手机都会首发麒麟旗舰芯片，这是华为 Mate 快速占据市场制高点的 “秘诀”。按照以往惯例，每年的麒麟旗舰芯片都会在 Mate 系列手机之前提前发布，不过今年环境特殊，Mate 40 系列手机和麒麟 9000 旗舰芯片共同发布，因此消费者也更关注麒麟 9000 在 Mate 40 系列手机上的表现。

华为 Mate 40 Pro 手机搭载的是麒麟 9000 5G SoC，由 5nm 工艺制造，集成了 5G 调制解调器，这也是目前唯一一款 5nm 的 5G SoC（苹果 A14 外挂 5G 基带，不属于 5G SoC）。

在核心架构方面，麒麟 9000 采用了 1x Cortex-A77 Based 3.13 GHz + 3x Cortex-A77 Based 2.54 GHz + 4x Cortex-A55 Based 2.05 GHz，24 核心的 Mali-G78 GPU，2 个 “大核”+1 个 “小核”的全新 NPU。

作为对比，上一代的麒麟 990 5G 采用了 2*Cortex-A76 Based 2.86GHz + 2*Cortex-A76 Based 2.36GHz + 4*Cortex-A55 1.95GHz，GPU 方面，搭载的是 16 核心的 Mali-G76。

相较于上一代，麒麟 9000 的升级可以说是翻天覆地的，超级大核心 A77 频率竟然达到了惊人的 3.13GHz，不可谓不强大。按照官方的说法，麒麟 9000 是迄今为止最复杂、最强大的 SoC 5G 芯片。它的晶体管数量比苹果 A14 多 30%（153 亿个），麒麟 9000 CPU 比骁龙 865 + 快 10%，GPU 比骁龙 865 + 的 Adreno 650 快 52%，其 NPU 比骁龙 865 + 的快 240%，麒麟 9000 下载速度比骁龙 865 + 的 X55 调制解调器快 2 倍，上载速度比骁龙 865 + 的快 5 倍。

苏黎世理工大学的 AI Benchmark 跑分榜单目前也出现了华为 Mate 40 Pro 的身影，海思麒麟 9000 凭借总分 216.6 分空降榜首，领先第二名达 60%，并在 CPU-Q、CPU-F、INT8 整数运算（NNAPI 1.1）、FP16（NNAPI 1.1/1.2）中均保持绝对领先的水平。

因为工程机的原因，目前无法对华为 Mate 40 Pro 进行安兔兔、Geekbench 等跑分测试，IT之家直接通过《原神》《和平精英》两款游戏对麒麟 9000 的性能进行一个简单的测试。

《原神》是一款对 CPU 要求极高的游戏，以高硬件负载著称。在游戏中选择 60FPS，特效全部选择高，此时游戏设置中显示当下的设备负载为 “严重过高”。IT之家选择了蒙德大陆的无相之雷、无相之风、急冻树以及一局团队副本作为测试地图，可莉为主 C，30 分钟的游戏测试之后，同时通过 Perfdog 软件实时记录游戏的帧率。需要强调一点的是，因为系统限制的原因，我们只能通过手机插线连接电脑的方式进行帧率测试，这属于边充电边玩的游戏状态，因此评测结果仅供参考，并不代表零售版华为 Mate 40 Pro 的真实游戏表现。

华为 Mate 40 Pro 在 30 分钟的《原神》游戏中，获得了 52.7FPS 的表现，整体表现非常出色，不过游戏中有三次降频现象，帧数均掉到 40 帧附近，推测这和插线测试有关，模拟的也是最极限的游戏环境（边充边玩），机身发热导致降频，无法给出客观数据。

后续IT之家单独测试了原神和崩坏 3 的耗电与发热，两款游戏 30 分钟均耗电 14%，崩坏 3 正面最为温度为 42.3 度，两款游戏温度方面最高为 44.8 度，正反面最高温均集中在摄像头和额头部分。

在《和平精英》游戏中，IT之家选择的是流畅画质 + 90 帧率，华为 Mate 40 Pro 基本全程稳定在 89-91FPS 上下，表现属于旗舰水准。

所以还是需要再次强调一点，本次测试的华为 Mate 40 Pro 为工程机（系统版本为 11.0.0.120），系统优化处于早期版本，测试结果仅供参考，无法代表后期上市版本的实机体验。

大电池和长续航能力一直都是华为 Mate 系列的优秀基因，华为 Mate 40 Pro 电池容量为 4400mAh，支持 66W 华为有线超级快充和 50W 无线超级快充。麒麟 9000 采用了 5nm 制程工艺，同时集成了 5G 基带，和外挂基带相比功耗降低，同时系统支持智慧电源管理，给用户提供了可靠的续航保障。

同时，66W 的超级快充可实现更高效率的充电，IT之家实测 30 分钟即可充电 79%，从关机到 100% 充满共需要 48 分钟，这个速度已经相当不错，用户利用零星时间，就能带来一整天的续航电量。

第四部分：交互

华为 Mate 40 系列首发搭载了全新的 EMU11 系统，新系统强调了三个 “因人而 yi”。

首先是围绕艺术设计的 “因人而艺”——相较于 EMUI 10，11 更强调 UI 设计上的艺术性，比如 AOD 提供了蒙德里安风格，并且给予了用户非常自由的再创作空间，我可以自定义选择文字大小、色彩、布局等等，AI 自定义取色技术让用户还可以通过拍照，自定义蒙德里安风格的颜色。

不仅如此，当你熄屏的时候，灵动熄屏显示可以准确的捕捉到用户的眼神，比如当你注视手机的时候，灵动熄屏显示上的小鹿便会与你对视。

在交互方面的 “因人而宜”，EMU11 系统借鉴了 “一镜到底”，带来了全新的动效引擎，在与手机的交互过程中，始终保持视觉焦点的连续性，再比如手机滑动时，操作更跟手，系统更顺手。这一部分通过文字很难感知到，只有亲身体验了才能深有感触。

最后，则是让手机更高效使用的 “因人而易”，这部分包括 AI 隔空操控、注视不息屏、AI 字幕等等。AI 隔空操控、注视不息屏在上一代的华为 Mate30 Pro 手机已经实现，再华为 Mate 40 Pro 再次体验升级，除了常规的截图、上下滑动之外，在音乐播放中做出隔空按压手势，即可实现暂停，还可以隔空接听来电。

举一个简单的应用场景，你在享受龙虾大餐的时候，油腻的手指显然不能拿起手机操作，这时候手掌对着屏幕，挥动手腕即可隔空滑动屏幕。

▲隔空滑动相册 GIF 演示

▲隔空暂定音乐播放 GIF 演示

▲隔空截图 GIF 演示

AI 字幕功能也非常方便，此前华为 EMUI 已经实现了全屏智慧翻译，在 EMUI 11 上，华为将翻译从静态转向了动态，比如在一些直播、发布会或者是一些国外博主拍摄的视频中，可以将视频中的英文实时转成中文汉字。开启的方式也非常简单，下拉快捷栏，选择 “AI 字幕”即可对当前视频进行实时翻译。

总结：

历经八年十代的沉淀和技术革新，全新的华为 Mate 40 系列带来了巅峰的性能体验和全能影像，以及创新交互的空前突破，这必让消费者对全场景智慧生活未来的构想更进一步。

在华为 Mate 40 Pro 上，既有着华为对高端美学的认知和创造，也有着对极致性能和体验的全新重塑。在笔者看来，华为 Mate 40 Pro 不仅巩固了其高端旗舰机的地位，更是满足了对 “极致科技”更深一层的追求——因技术而生，为旗舰而立。