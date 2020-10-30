【IT之家开箱】华为 Mate 40 Pro 秋日胡杨图赏： 星环设计亮眼

10 月 30 日下午，华为 Mate 40 系列国内发布会正式召开，华为 Mate 40 系列等一众新品正式和国内消费者见面。IT之家拿到了华为 Mate 40 Pro 手机，现在为大家带来热乎的开箱图赏。

华为 Mate 系列的高端形象之所以能够如此深入人心，笔者认为，这离不开每一代 Mate 系列手机在设计上的传承，从 Mate7、Mate8 到 Mate30、Mate 40，历代 Mate 系列手机延续了对称式的设计语言，后摄模组始终位于机身的中轴线上，“对称”代表着最原始、最完美形态平衡，在手机上对称式设计也是大家最能接受的设计语言。

在华为 Mate 40 系列上，以 Mate 30 系列的圆形设计为基础推出了 “星环设计”，四枚摄像头组成了圈状，圆环左右上下各一枚镜头，补光灯位于中轴线上，圆环视觉上中心留空，圆形装饰片采用了和中框对应的香槟金配色（仅限秋日胡杨、夏日胡杨素皮版本），上面印有徕卡 Logo 和标识。圆形装饰片质感类似贝母材质，仔细观察的话会看到饰片上有一些波浪似的纹理，精致且高级。

华为 Mate 40 Pro 的摄像头略微凸出于机身，星环摄像头模组和机身之间还有一圈保护层，因此手感上更自然一些，摄像头一圈不会有割手感。

华为 Mate 40 Pro 共有秘银、亮黑、釉白、夏日胡杨（素皮）、秋日胡杨（素皮）5 种配色版本，IT之家拿到的是秋日胡杨版本，在观感和手感上，秋日胡杨与去年的 Mate30 Pro 素皮类似，配色上更接近橙黄色，在机群中极具辨识度，素皮手感细腻柔软，阻尼感强，非常耐滑，拿在手里也不用担心手机不小心滑出去。

华为 Mate 40 Pro 正面延续了 Mate30 Pro 的 “瀑布屏”设计，88° 超曲环幕屏在视觉上消除了左右边框，显示屏铺满了整个手机的正面，侧屏弯曲如一泓湖水在两侧边缘溢出，点亮之后观感非常震撼。

华为 Mate 40 Pro 的屏幕尺寸为 6.76 英寸，分辨率为 2772 × 1344，支持 DCI-P3 广色域，同时支持 90Hz 刷新率、240Hz 触控采样率，在设置中支持色彩调节与色温。

华为 Mate 40 Pro 采用了前置双挖孔，内置了 1300 万像素超感知摄像头（超广角，f/2.4 光圈）+ 3D 深感摄像头，并且实现前置超广角拍摄、3D 人脸解锁和 AI 隔空操控等功能。

华为 Mate 40 Pro 的音量键和电源键位于机身左侧偏后方位置，电源键采用了醒目的橘红色。华为 Mate 40 Pro 同时也保留了虚拟按键，用户可自定义音量调节滑块的位置，也可以用来拍照，游戏场景下还可以实现开镜、射击等操作，尽可能的发挥瀑布屏的优势。

此外，这次华为 Mate 40 系列搭载立体双扬声器，机身顶部位置额外有一排扬声器开孔，立体双扬声器不仅能在观影时给你带来立体环绕声场，更重要的是横屏玩游戏的时候也不用担心手指挡住底部扬声器开孔了，带来的体验升级是非常明显的。

华为 Mate 40 系列的听筒则由上一代的屏幕发声改成了微缝听筒。从实体音量键回归再到微缝听筒，可以看出在新一代的 Mate 40 系列上，华为设计上更加趋于理性，注重体验本身。

华为 Mate 40 Pro 的机身尺寸分别为长 162.9 mm、宽 75.5 mm、厚度 9.5 mm（素皮版），重量约 212 克，因为机身较长，整体握感比较均衡，素皮特有的阻尼感握在手里也比较踏实。

在核心配置方面，华为 Mate 40 Pro 搭载了全新 5 纳米 5G SoC 麒麟 9000 旗舰芯片，带来速度更快、发热更低、能效更强的运行体验，内置 4400mAh 电池，支持 66W 超级快充和 50W 无线超级快充。相机方面，华为 Mate 40 Pro 搭载了 5000 万像素主摄，2000 万像素超广角电影镜头、1200 万像素 5X 潜望镜头，与超广角相比的话，可实现 7 倍的光学变焦。

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