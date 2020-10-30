【IT之家开箱】华为 Sound 音箱图赏：小巧而高端

IT之家10月30日消息 看到华为 Sound 音箱，IT之家的小伙伴们一定会首先想到华为在 2019 年推出的 Sound X 音箱，那款音箱当时就因其极具震撼效果的音质和极具视觉享受的 Push-Push 可视化声学结构而备受关注。

在今日的华为 Mate40 系列手机国内发布会上，华为推出了和知名音响品牌帝瓦雷联合打造的华为 Sound 音箱。现在IT之家也拿到了这款产品，现在为大家带来最新鲜可口的图赏。

一、开箱

华为 Sound 的包装外观依然是 “平平无奇”，至少从外表上你很难看的出来这是一部价值 999 元的高端音响。

二、外观图赏

整体风格依然延续了华为 Sound 的整体风格，简洁而低调，极致且内敛。

纯白外壳下，隐藏的是 1 个 4 英寸低音喇叭以及 3 个全频喇叭单元，再加上 2 个 PUSH-PUSH 对称式的被动单元（无源辐射器），得益于此，Sound 音箱的声压级可以达到 90dB。

类似于徕卡在摄影迷心中的地位，来自法国的帝瓦雷是全球头部专业音响品牌，其在全球高端 HiFi 玩家心目中享有很高的地位，对专业声学科技发展扮演着重要作用，特别是其能够在小体积产品中作出极致低音的黑科技，被很多发烧友称道。

官方表示，华为 Sound 音箱采用了帝瓦雷的 Push-Push 对称式设计，让两只喇叭在发声时产生的背波干扰可以相互抵消，且双喇叭平行运行的状态下能够在相位上进行能量叠加，从而减弱噪声，增加声音的能量。

三、细节图赏