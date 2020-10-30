【IT之家评测室】佩戴舒适的智慧动态降噪头戴耳机，华为 FreeBuds Studio 体验评测

冬天到了，是时候选一副头戴式降噪耳机了。华为在前不久推出的旗舰级真无线蓝牙降噪耳机 FreeBudsPro 并取得初步成功后，又在刚刚举行的 2020 华为年度旗舰新品发布盛典上，推出了一款华为 FreeBuds Studio 头戴耳机，此举意味着华为进一步完善了对无线耳机产品线的整体布局。IT之家这次在第一时间拿到了晨曦金和曜石黑两个配色款，接下来IT之家就带大家体验一下华为的首款头戴降噪耳机的效果如何吧。

外观与设计

华为 FreeBuds Studio 头戴耳机有晨曦金和曜石黑两款配色

华为 FreeBuds Studio 头戴耳机外观采用了简约时尚的设计风格，机身上采用了多种材质的组合。同时，华为也非常重视机身的一体感，不同材质在颜色上保持高度一致，在视觉上营造出一种高级感。晨曦金和曜石黑两款配色整体看起来，都有一种哑光和亮面的碰撞感。

机身的不同材质在颜色上保持高度一致

华为 FreeBuds Studio 头戴耳机的重量约 265g 左右，为了确保佩戴的舒适性，特别采用了人体工程学缓压设计。比如头梁部分保持了较高的韧性，最大弯折角度可达 150 度，金属伸缩杆的伸缩长度也达到了 40mm，耳罩内径因此高达 65mm*42mm，以便适配多种头型。华为 Freebuds Studio 头戴耳机的伸缩杆为不锈钢材质，并采用了精密的弯管成型与 MIM 加工工艺，保证形变状态下的高使用强度。

头梁最大弯折角度可达 150 度

具体的材质细节方面，头梁部分的外侧是哑光磨砂质感，表面贴有一层带有纹理的皮革，摸起来手感细腻。内侧则是弧形的软皮材质，起到缓压作用。不过，头梁的两侧部分会硬一些，因为其连接着用来调节头梁长度的金属伸缩杆。

头梁内侧的软皮材质起到缓压作用

金属伸缩杆的表面也做了 PVD 工艺的哑光喷砂处理，结构上分为上下两段式。上部分作为伸缩和支撑，采用圆柱形设计，与头梁的摩擦更小且阻尼适中；下部分作为连接耳罩的载体，外侧削平了一部分，确保握持耳罩时的手感更自然。耳罩也可以借着其中的转轴，向两侧旋转，便于随时佩戴和收纳。

另外提一嘴它的收纳包，表面采用硬磨砂皮材质，正面中心有一块正方形的镜面 HUAWEI 铭牌。

内部为植绒材质，可以同时收纳耳机和数据线，数据线部分巧妙利用耳罩的空心区域，做了个独立的磁吸式翻盖收纳槽，可以非常稳固地将线材放置在里面。

耳罩外侧是磨砂质感

耳罩内侧革

再下面的耳罩部分，外侧是磨砂质感，手感与头梁内侧的软皮一样。最里面是尼龙面料，在起到一定物理隔音作用的同时能够更好的透气。这里华为 FreeBuds Studio 头戴耳机采用双层阻隔，两种材料共同增强物理隔音效果，耳罩织网内的海绵还可以进一步吸音，可实现中高频高达 40dB 物理隔音效果。

华为 FreeBuds Studio 头戴耳机的耳罩可以完全包裹住耳朵

耳罩部分在佩戴时可以完全的包裹住耳朵，不像压耳式那样会对耳朵造成挤压。耳垫内部还设计有缓压海绵，而且专门根据力学原理调整了密度，从而能够均匀分摊压力，更好地贴合耳朵，减少压迫感，确保长时间佩戴的舒适度。

通过 ANC 按键可以手动切换不同模式

按键方面，左侧耳罩上有一个独立的 ANC 按键，可以手动切换不同模式，右侧有一组蓝牙配对开关和电源键一体的按键组，按键数量不多。

华为 FreeBuds Studio 头戴耳机佩戴舒适

整体来看，第一次做头戴式的华为，这次完成度很高。作为一名视频工作者，我用华为 FreeBuds Studio 头戴耳机来做视频剪辑之后，对它舒适的佩戴感和优秀的做工留下了深刻印象。大家可以去线下实体店亲自感受一下，毕竟耳机这种东西，在舒适度方面的主观性很强。

功能与性能

将耳机靠近华为系的手机可根据弹窗提示进行连接操作

说完了外观，我们来聊聊功能。首先是基础体验，在打开开关并佩戴耳罩后，耳机内会有提示音，此时可以长按蓝牙键 2 秒进入配对模式，如果是华为系的手机，可直接将耳机靠近手机，按照手机上的弹窗提示进行连接操作，如果是其他的品牌和操作系统，直接在蓝牙中搜索设备并配对即可。

华为 FreeBuds Studio 头戴耳机支持同时连接两台设备

华为 FreeBuds Studio 头戴耳机还支持四通道双模双连接，可同时连接两台设备，无论用户使用哪台设备，音频信号都能迅速响应，不用来回切换。

华为 FreeBuds Studio 头戴耳机支持佩戴检测

同样的，华为 FreeBuds Studio 头戴耳机支持佩戴检测，在播放音视频时摘下耳机，当前音乐和视频便会自动暂停播放，戴上后也会自动恢复播放，接打电话同理。由于双设备连接和佩戴检测不限设备类别和系统，实际体验下来还是很舒服的。

当然，手势方面的支持自然一个不落，全部集中在右侧耳罩的触控板上，上下滑动调节音量，左右滑动切换上下曲，轻触两下暂停 / 恢复音乐，接听 / 挂断电话，长按 2 秒还可以拒接电话 / 呼出语音助手 / 收藏当前歌曲（仅限华为音乐 App），其中部分功能可以在蓝牙设置中选择，如果是非华为手机，则需要下载智慧生活 App 解锁自定义选项。

ANC 降噪按键则提供了 3 个选择，分别是关闭降噪、开启降噪和透传模式。华为 FreeBuds Studio 头戴耳机的降噪功能比较强大，左右耳机各配备了 2 个麦克风专门用于噪音收集并精准主动降噪，此外耳罩上隐藏了 1 根三通音管，比同类产品的双通音管要多一个孔。一般来说通音管是为了让耳罩内外的耳压相对平衡，但两个通音管却不能够完美解决外部噪音问题，所以华为这次又加了一个，实际体验时耳压效应很弱，不会影响使用。耳机也因此达到了低频 40dB 的降噪深度。

与别家强调多个降噪等级不同，华为 FreeBuds Studio 头戴耳机这次搭载智慧动态降噪技术，将降噪模式分为 3 种，即深度降噪、均衡降噪和轻度降噪。这三种降噪模式并非简单的调整降噪幅度，而是对应了三种场景，

深度降噪：飞机、火车等交通工具上，中高频噪音非常多；

均衡降噪：人声、车流声较多的嘈杂户外、公共场合之中；

轻度降噪：办公室、公园等白噪音较多，人声稀疏的环境；

三种降噪模式都是通过耳机内置的 IMU 环境传感器与麦克风系统，智能判断用户所在环境，并收集环境噪音后综合处理的结果。就我在办公室和通勤路上的体验来看，它的确能够智能识别场景并快速切换。降噪效果上，均衡和轻度降噪能够听到一些环境音，寻常音量的人声会听不清说什么；深度降噪沉浸感更强，风扇转动和电脑散热等噪音也减小很多。

华为 FreeBuds Studio 头戴耳机支持人声透传模式

华为 FreeBuds Studio 头戴耳机支持的透传模式，则是专门针对环境音做优化的模式，很多公共场合我们其实并不想完全隔绝外界声音，尤其是需要留意一些对我们有用的环境信息，比如汽车声、报站声或者人声，此时就可以开启透传模式。如果只是单纯想要听清人声，怕周围的人找你时听不到，还可以开启人声透传模式，此时环境音会削弱而专门突出人声。透传模式虽然有利于听清环境声，但对于一些诸如电脑散热声，水流声的阻隔作用也会弱一些。

进入游戏后耳机会自动切换到低延迟模式

很多人所关心的连接稳定性和延迟问题，华为 FreeBuds Studio 头戴耳机都做了相应的优化。在连接稳定性方面，采用双天线设计，智能检测网络环境并自动切换，避免了某些同类产品在通勤路上容易出现的断连、声音卡顿等问题；延迟性上，华为 FreeBuds Studio 支持游戏、视频双低时延，硬件方面搭载的蓝牙 5.2 认证自研蓝牙芯片，会在进入游戏后自动切换到低延迟模式，平将延迟缩短至最低 180 毫秒；而视频方面直接跟主流视频网站合作，共同打造系统级延迟优化。水水用华为 FreeBuds Studio 头戴耳机玩「原神」这款游戏，并在爱奇艺上观看「小大夫」的电视剧，完全感受不到音画不同步的情况。

除了上面提到的 4 颗降噪麦克风之外，华为 FreeBuds Studio 头戴耳机还有 6 颗麦克风组成的通话阵列系统。其中左右耳机各有 2 颗麦克风使用 “双波束融合降噪”技术，来分离人声和噪声，并定向拾取用户嘴部声音，增强人声。还有两颗麦克风同步拾取咽鼓管传导的纯净语音，双管齐下实现高清通话。

音质与续航

而音质方面，华为 FreeBuds Studio 采用自研的 L2HC 高清音频编解码，相比传统的 AAC 和 SBC 编解码技术，能够实现 960Kbps 的音频传输速率，对 96kHz/24bit 或 48kHz/24bit 的高品质音源能够保留更好的细节，减少信号传输中的损失。就我简单的体验来说，音质肯定是要好于真无线降噪耳机的。不过目前这项技术只支持 EMUI11 版本系统的 P40/Mate40 系列手机。

续航方面，华为 FreeBuds Studio 头戴耳机在非降噪模式下可持续播放 24 小时音乐，降噪模式下为 20 小时，属于主流产品的标准水平。不过华为 FreeBuds Studio 头戴耳机搭载了快充技术，充电 10 分钟，听歌 5 小时（降噪模式下），完全充满也只要 1 小时，只要利用碎片化的时间充电，就能享受一整天的音乐。

华为 FreeBuds Studio 作为华为首款头戴式无线降噪耳机，无论是设计还是功能性上，都非常的成熟，相比目前的同类产品，也是一个非常强力的对手。它给我留下最深的印象还是佩戴舒适度，特别是需要持续佩戴进行视频剪辑工作之后，耳朵和颈部都不会感到不适和疲劳，这点非常难得。出色的降噪和音效也能让你更加沉浸地专注于音乐或游戏本身，避开外界的喧嚣和烦躁。据悉，华为 FreeBuds Studio 无线头戴耳机已于 10 月 23 日 00：00 在华为商城、各大电商授权平台及线下授权门店开启预售，想要购买的小伙伴不要错过。