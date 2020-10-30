360 前三季度实现营收近 80 亿元，净利大降 67%

360 发布最新季度财报，今年前三季度，公司营收为 79.74 亿元，同比下降 16.26%；归母净利润 17.07 亿元，同比下降 67.03%。

这意味着 360 的业绩情况仍未明显好转。今年上半年，360 实现营收 49.72 亿元，同比下降 16.08%；归母净利润 11.19 亿元，同比下降 72.39%。

受新冠肺炎疫情影响，互联网广告投放预算进一步削减，加之市场竞争激烈，部分地区疫情反复，360 最为核心的营收来源互联网广告及服务收入持续遭遇打击，今年上半年实现营收约 32.99 亿元，同比下降近 30%。

不过，360 在今年连续发布多款智能硬件产品，目前已包含行车安全、防火墙路由器、儿童产品、家庭安防、智能生活等多项品类，以游戏为代表的互联网增值服务业务在今年表现也不错，同时公司也在不断发力政企安全，但由于这些业务占比仍太低，依然未能挽救公司业绩颓势。

从成本来看，今年前三季度 360 的销售费用和管理费用基本同比持平，而研发费用达到 20.13 亿元，同比增长 12.46%。不过，导致 360 净利大幅下降的还有一大因素是，去年因出售奇安信获得投资收益近 30 亿元，去年前三季度包括此在内的非经常性损益高达 25.91 亿元，而今年同期仅有 2.10 亿元，但扣除该项后的净利润依然同比下降 42%。

奇安信目前也仍未摆脱亏损局面，今年前三季度营收 18.70 亿元，同比增长 30.41%，而亏损达到 10.07 亿元，同比略有减亏。

面对萎靡的业绩，市场也没给出好脸色。10 月 30 日收盘，360 股价下跌 1.31%，市值 1069 亿元，最新股价为 15.81 元，年内累计跌幅近 33%。