三星 Galaxy S21 渲染图再曝光，含 360° 外观视频

IT之家10月18日消息 继 OnLeaks 之后，外媒 Coverpigtou 与知名爆料者 @xleaks7 合作制作了另一份三星 Galaxy S21（未定名）的渲染图。

S21 的尺寸与 S20 非常相近，这意味着它仍将是一款小屏机型，更适合单手使用。三星 Galaxy S21 长 151.7 毫米，宽 71.2 毫米，厚 8 毫米（算上相机突出为 9 毫米）。

▲ 图源 Coverpigtou & @xleaks7，下同

该机几乎与 Galaxy S20 大小完全相同，尽管它们只有几毫米的区别，但这在正常使用上可能有很大的不同。

正面依然是前置单打孔镜头，后置竖排三摄，但闪光灯并没有在一起。

设备底部有一个 USB-C 接口，靠右侧有扬声器网格（六个孔），SIM 卡托位于手机顶部，而电源按钮和音量控制位于机身右侧。

规格方面，三星 Galaxy S21 将采用一块 6.24 英寸的显示屏。但不清楚三星会使用塑料还是玻璃作为机身，但可以确定该机将如今年的 Galaxy Note 20 一样采用非曲面屏幕。

核心参数方面，依然将采用顶级芯片组，例如高通骁龙 875/Exynos 2100 。

三星 Galaxy S21 系列的发布会可能会比往常更早，消息源进一步证实是在 2021 年 1 月份。预计三星将在 2021 年 1 月正式推出 Galaxy S21、Galaxy S21 Plus 和 Galaxy S21 Ultra 手机。IT之家了解到，目前这三款机型已通过国家 3C 认证，全系均标配 25W 充电适配器。