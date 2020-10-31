苹果四季度营收能否破千亿美元：分析师对 iPhone 12 表现意见不一

苹果昨日发布了 2020 年第四财季财报，尽管新冠肺炎疫情在继续肆虐，但该公司营收却逆势上涨。不过，iPhone 销售收入在第四财季却暴跌了 21%，随着 iPhone 12 四款新机型陆续上市，它们能推动苹果营收在假日购物季暴增至 1000 亿美元之上吗？

得益于新冠肺炎疫情带来的需求激增提振，苹果笔记本电脑、iPad 以及智能手表销量大幅上升，提振了苹果业绩，使其总收入增长了 1%，而分析师平均预计其营收会下降。苹果表示，不包括 iPhone 在内的营收同比增长 25%，Mac 营收达到了创纪录的 90 亿美元。

这场疫情也凸显了苹果的强大实力。iPad 和 Mac 迎来了新生，与去年同期相比，这两款产品收入同比分别增长了 46% 和 29%。苹果首席财务官卢卡 · 马埃斯特里 (Luca Maestri)说：“开学季我们的表现非常好。但即使是今天，我们的 iPad 和 Mac 电脑的供应也很紧张。”

然而，因新款旗舰机型推迟发布，苹果 iPhone 在第四财季销售收入较上年同期有所下降，特别是大中华区销售收入更是暴跌 29%。苹果高管将此归因于 iPhone 12 推迟至 10 月上市，因为此前苹果通常在 9 月份就开始销售其最新款手机。

截至 9 月的 iPhone 销售平平，这将给苹果在这个假日季实现超高营收增加了压力。由于 iPhone 12 的两个版本要到 11 月份才能上市，因此假日季的销售周数将少于往年。不过，投资者对 iPhone 收入大幅增长的预期，又可能帮助该公司的市值超过了 2 万亿美元。

然而，这已经是苹果连续第三个季度没有提供详细指引，这意味着苹果业绩仍受到新冠疫情影响，存在很大不确定性，也导致苹果股价下跌了逾 5%。

过去，苹果的第四季度业绩指引始终非常重要，因为它代表着该公司对新款 iPhone 在假日购物季表现的预测。今年，苹果只告诉投资者，尽管与去年相比，新款 iPhone 的上市周数较少，但与去年相比，预计销量会出现增长，除此之外没有提供更具体信息。

投资者押注这款具有 5G 功能的新手机将成为 iPhone 销量大幅飙升的催化剂，甚至接近 2015 财年 2.31 亿部的销售纪录。

由于缺乏关键信息，分析师们对苹果第四季度营收以及 iPhone 表现意见不一。FactSet 的调查显示，至少有四名分析师上调了苹果第四季度整体销售预期，另有三名分析师下调了预测。这些分析师对苹果下个季度营收的平均预期为 1008 亿美元。而在苹果历史上，还没有任何季度营收超过 1000 亿美元。

随着销量 iPhone 从峰值水平下滑，苹果首席执行官蒂姆 · 库克 (Tim Cook)已将重点转向销售高端手机，并加强其服务业务，如视频和健身应用等。早在疫情爆发之前，苹果业务的亮点是其服务部门，该部门在 2019 财年营收比五年前增长了一倍多。在第四财季增长了 16%，达到 145 亿美元。

不过，苹果服务业务正面临压力，因为有人声称苹果利用其数字生态系统的力量伤害竞争对手。最近几周，负责审查大型科技公司的美国众议院小组委员会指控苹果使用垄断权力，而视频游戏开发商 Epic Games 也对苹果通过其应用商店收取的费用提起诉讼。美国司法部对谷歌提起的诉讼，也将苹果获利数十亿美元以偏袒这家搜索引擎的交易置于审查之下。