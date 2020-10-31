部分 AirPods Pro 出现声音问题，苹果公布全球性计划：免费更换问题耳机

IT之家10月31日消息 苹果公司现已公布适用于声音问题的 AirPods Pro 服务计划。

苹果表示，已经确认一小部分的 AirPods Pro 可能会遇到声音问题。受影响设备的生产日期为 2020 年 10 月之前。

IT之家了解到，受影响的 AirPods Pro 可能会出现以下一种或多种状况：

发出爆裂声或静电噪音，并在嘈杂环境中、运动时或通话时增大

主动降噪功能无法正常工作，出现例如缺失低音效果，或背景音（如街道噪音或飞机噪音）增大等情况

苹果公司表示，Apple 或 Apple 授权服务提供商将免费为受影响的 AirPods Pro（左侧、右侧或两侧耳机）进行检修。

需要注意的是，其他 AirPods 机型不在这项计划的保障范围内。

在提供任何服务之前，技术人员会先检查用户的 AirPods Pro，以验证设备是否符合这项计划的条件。确认出现问题的 AirPods Pro（左侧、右侧或两侧耳机）将会被更换。AirPods Pro 充电盒未受影响，将不会进行更换。

苹果还表示，这项 Apple 全球性计划不会扩展 AirPods Pro 的标准保修保障范围。消费者权益法权利不受这项计划影响。这项计划为受影响的 AirPods Pro 提供保障，有效期限为自设备首次零售销售之日起 2 年。