京东京喜双十一开场战报：3C 数码品类销量同比增长 8 倍

IT之家11月1日消息 据京东数据，双十一开场第一天战况激烈，其中京东的京喜平台 11.11 开场 30 分钟下单量同比增长 387%。

IT之家了解到，作为京喜主推的商品，开场 10 分钟，运动鞋包品类销量同比增长 11 倍，3C 数码品类销量同比增长 8 倍，母婴美妆品类销量同比增长 290%。

销售数据显示，江苏高邮五香卤蛋、广西武鸣皇帝柑、福建平和琯溪红心蜜柚、河南濮阳鸡蛋、四川眉山爱媛橙，闯入生鲜农产品销售销量 TOP5。

此外，随着寒冷空气的到来，保暖衣物销量走高，中老年加绒加厚时尚马甲、韩版女士修身保暖衣、抗寒防冻皮手套、连帽卫衣和光腿神器广受欢迎，一举闯进秋冬保暖品类销量 TOP5 榜单。

从今年京喜的 11.11 全新的 “1 元好用才香节”来看，今日开场 30 分钟，售价仅 1 元的手机支架订单量日环比增长 10 倍、北欧风网红鞋刷订单量日环比增长近 4 倍、补水保湿护手霜订单量日环比增长 3 倍。

从地区来看，广东省、浙江省产地商品销售迎来全面爆发，销量同比增长分别超 34 倍、38 倍。

此外，义乌居家小件产业带、广州时尚服饰产业带、深圳数码手配产业带、宁波小家电产业带、泉州男装食品产业带销售火爆，从京喜布局的超 180 个产业带中脱颖而出，位居产业带销量 TOP5。