第七次全国人口普查正式开始，首次以电子化方式开展普查登记

IT之家 11 月 1 日消息 据中国经济网报道，11 月 1 日 00:00 分，第七次全国人口普查正式开始。

根据国务院第七次全国人口普查领导小组办公室公告，普查的标准时点是 2020 年 11 月 1 日零时。普查对象为普查标准时点在中华人民共和国境内的自然人以及在中华人民共和国境外但未定居的中国公民，不包括在中华人民共和国境内短期停留的境外人员。普查内容包括姓名、公民身份号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房情况等。

据了解，为保证在规定时间内高质量完成普查登记工作，做到普查登记不重不漏，初步估算，全国约选聘 700 万名普查指导员和普查员。

11 月 1 日至 12 月 10 日是普查的正式登记阶段。普查员要进入每个住户逐人逐项登记普查信息，这期间还将随机抽取 10% 的住户填报普查长表，调查更为详细的人口结构信息。普查指导员和普查员将佩戴县级及以上人民政府普查机构统一颁发的证件入户开展工作，普查员上门时，住户可以先验明普查员身份，然后请普查员进入家中进行登记。

第七次全国人口普查将采取电子化方式开展普查登记。通过全面采用电子化采集，数据直接实时上传至国家，有效杜绝中间环节可能受到的人为干扰。为尽量减少对普查对象的打扰，这次普查还首次对普查短表采用普查对象自主填报方式，开发了自主填报程序。住户可在自主填报和普查员二次上门两种方式中任选其一。

IT之家了解到，700 万普查员将通过企业微信 + 人口普查小程序登门收集信息，腾讯云提供技术支持，这也是首次使用电子化方式开展普查登记。