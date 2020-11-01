Win10 或将迎来类似 macOS 的查找鼠标光标功能：摇动放大光标

IT之家11月1日消息 在 macOS 上，你可以通过简单地摇动鼠标来放大光标，使其更容易看到。Windows 10 也允许用户通过按下 Ctrl 键来寻找桌面上的光标，你可以从鼠标的可访问性设置中启用和禁用该功能。

根据科技爱好者的消息，微软目前正在探索为 PowerToys 提供一项新功能，可以实现“Mac 风格的”查找光标功能（摇动查找）。

PowerToys是微软开发的一个开源软件工具套件，目的是为了增强 Windows 10 的体验，提高你的工作效率，提供了极其有用的功能，比如批量文件重命名器、图像优化器和类似 Windows 搜索的启动器。

微软开发人员现在正在考虑一项新功能，让你更容易找到鼠标指针 / 光标。如果这项功能在下一次 PowerToys 更新时推出，你将可以通过键盘快捷键或摇动鼠标来定位鼠标或触控板指针。

微软工程师还发布了一个光标搜索器功能的概念演示：

正如你在上面的 GIF 中所看到的，当你按下新的键盘快捷键或在屏幕上移动鼠标时，将屏幕变暗并突出光标，这可以让你快速定位光标。

这个功能将基于 Windows 10 的 UWP 屏幕剪接 API。

目前还不清楚新的鼠标光标搜索器，但不太可能在今年到来。这是因为微软目前正在为 PowerToys 应用进行 bug 修复，公司已经暂停了新插件的开发。

IT之家了解到，除此之外，微软还在开发新的屏幕记录器和字体渲染变化，以定制你的 Windows 体验。