Steam 上周游戏销量排名 ：《恐鬼症》三连冠，玩家峰值破 10 万

IT之家 11 月 2 日消息 昨晚，Steam 商城新一周（10 月 26 日 - 11 月 1 日）游戏销量榜公布，《恐鬼症》连续三周登顶，上周第二的《赛博朋克 2077》预售版因跳票跌至第三，整体并没太大影响。

此外，本次榜单比较值得关注的还有排名第七的《博德之门 3》，新发的 “赛博朋克”风格游戏《幽灵行者》排名第八，而《GTA5》此次没有进入前十。

上周游戏具体排名如下：

1、《恐鬼症》 2、《Among Us》 3、《赛博朋克 2077》预购 4、《天外世界》 5、Valve Index VR 套件 6、《黑帝斯（Hades）》 7、《博德之门 3》 8、 《幽灵行者》 9、《命运 2：凌光之刻》预购 10、《Teardown》

IT之家获悉，据 SteamDB 提供的最新数据显示，恐怖游戏《恐鬼症》的 Steam 同时在线玩家人数在 24 小时内突破了 10 万人，并且达到了 112717 人。

《恐鬼症》是一款 4 人在线的合作恐怖游戏。您和您的超自然现象调查团队将进入一个充满着超自然现象的鬼屋，并尽可能的收集有关超自然现象的证据。您可以使用幽灵狩猎装置搜索并记录任何被幽灵骚扰的地点及证据，并将其出售给专业的幽灵清除小组。玩家可以选择从车辆、内部监控的摄像机或运动传感器来锁定团队的位置，并以此来帮助你的团队。