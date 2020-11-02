腾讯游戏《王者荣耀》全球日均用户达 1 亿，将向其他类型扩展

据报道，腾讯旗舰电子游戏《王者荣耀》（Honor of Kings）宣布，其全球日活跃用户达到创纪录的 1 亿人，称该游戏扩展至其他类型，并与英国奢侈品集团巴宝莉 (Burberry)建成合作关系。

这款全球最赚钱的手机游戏迎来了五周年纪念日，它面临着来自全球最受欢迎的桌面游戏《英雄联盟》(League of Legends)手机版游戏的挑战。

腾讯子公司、美国工作室 Riot Games 制作的《英雄联盟：狂野裂谷》（League of Legends: Wild Rift）目前正在亚洲进行测试。

“我们将拓展玩家与《王者荣耀》世界的互动，并创造一种多维度的品牌体验，促进游戏内外的参与度。”这可能包括动漫、电影、音乐，甚至真人动作系列，”游戏导演兼腾讯天美工作室（Timi Studios）总经理李旻在接受媒体采访时表示。

腾讯表示，将推出两款新的未命名衍生游戏，将《王者荣耀》从多人在线战斗游戏扩展为另外两款未详细说明的游戏类型。

《王者荣耀》是多人角色扮演游戏，可以让玩家闯入战场。天美工作室周日表示，该公司还在游戏中引入了官方授权的李小龙造型。

《王者荣耀》是腾讯有史以来最成功的游戏。腾讯是中国最大的电子游戏和社交媒体公司，该公司认为，随着越来越多的年轻的和富裕的中国人愿意在电子游戏上花钱，这款游戏是开发目前在中国非常受欢迎的电子竞技的一个完美渠道。

根据移动应用数据分析公司 Sensor Tower 的数据，不包括第三方安卓商店，《王者荣耀》的用户支出接近 2.4 亿美元，成为 2020 年 9 月全球最畅销的手机游戏。自 2019 年 9 月以来，这一数字增长了 87%。