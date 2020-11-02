云南联通 “混改”合作方变更：亚锦科技全面退出

中国联通日前正式发布关于云南联通与合作方 “'双百行动' 综合改革合作协议”的进展公告，亚锦科技全面退出云南联通 “混改”，其原承包地域范围也由亨通光电与华通誉球通信产业集团股份有限公司以联合体的方式承接。

公告显示，云南联通与亨通光电、中电兴发于 10 月 29 日签署《中国联合网络通信有限公司云南省分公司 “双百行动”综合改革合作协议之变更协议》。

通过比选，亨通光电与华通誉球通信产业集团股份有限公司以联合体的方式承接亚锦科技原承包地域范围，受托对昆明、临沧、迪庆三州市进行运营，并由亨通光电作为签署代表单位签署综合改革变更协议。

上述变更对公司收入、资产总额、净资产和净利润等均不构成重大影响。同时，受宏观环境、法律法规、产业政策、市场状况、技术演进、各合作方经营情况等多种因素影响，上述协议执行效果存在不确定性。

在云南联通混改前，自从 2010 年以来连续累计亏损 58 亿元，2016 年更是亏损 12.78 亿元。全省 4G 覆盖率仅 5%，百万人口覆盖 4G 基站数全国倒数第三。

但是在 2018 年开始进行混改后，云南联通利润减亏 2.5 亿元，年收入同比提升 10%，高出同行业 6.5 个百分点。云南联通率先完成改革的 7 个州市，收入同比增长 17.7%，优于非合作区域 11.3 个百分点。利润预算完成 100%，优于非合作区域 21.4 个百分点。

亚锦科技是电池制造行业的生产商，以电池销售为主要收入来源。公司曾表示，参与云南联通混改，可以拓展在电信运营领域的业务布局，有效延伸公司业务链条。

2019 年 5 月 17 日，亚锦科技和亨通光电、中电兴发与云南联通共同签署《中国联合网络通信有限公司云南省分公司 “双百行动”综合改革合作协议》，按照该协议，亚锦科技拟在新通信公司中持有 29.425% 股份，同时拟以现金方式出资 8827.5 万元。然而，合作仅仅一年多的时间，亚锦科技正式选择退出。

混改不仅是融资，更重要的是引 “制”+ 引 “智”。王晓初提到，国有资本与非国有资本的特性、诉求不同，不能停留在 “混”的表象，要寻求最大公约数，形成完整的产业链条，把国有资本和民营资本统一聚合到解放和发展社会生产力上来，充分整合、叠加国有和民营企业的各自优势，混出最大化学反应，改出最大生机活力。

业内评价，中国联通的混改的架构设计很有胆识和魄力。而且从目前联通最近发布业绩来看混改也是相当成功的，今年业绩走势也 “持续向好”。前三季度中国联通实现整体服务收入 2073.49 亿元，比去年同期上升 4.4%；EBITDA 为人民币 737.00 亿元，比去年同期上升 0.8%；本公司权益持有者应占盈利为 108.24 亿元，比去年同期上升 10.2%。