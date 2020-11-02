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荣耀双 11 首日战报：智慧生活品类 12 小时销售额超去年全天

新浪科技 2020/11/2 18:01:57 责编：骑士
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11 月 2 日下午消息，“加长版”双 11 近日拉开帷幕，荣耀今日公布了双 11 首日，即 11 月 1 日的战报数据。

数据显示，荣耀智慧生活品类 12 小时全平台销售额打破去年全天记录；荣耀亲选产品 11 月 1 日全平台销售额同比去年增长 3000%。

具体到各个产品，其中荣耀智慧屏 11 月 1 日全平台单日销量超去年双 11 的 11 天总销量；荣耀智慧屏全系列 20 分钟全平台销量破万，打破去年全天记录；全天获京东 55 英寸电视品类单品销量冠军。

荣耀平板 6，11 月 1 日获京东安卓平板品类单品销量冠军；获京东、天猫 1000-2000 价位段安卓平板品类销量&销售额双冠军。

荣耀亲选方面，11 月 1 日荣耀亲选超感知筋膜枪 EVO 获天猫、京东 699-899 价位段销量冠军；11 月 1 日荣耀亲选 Earbuds X1 真无线耳机获天猫 100-199 价位段销量冠军。

今年 1 月份，荣耀总裁赵明在新年公开信中表示，2020 年全面开启智慧全场景和 IoT 第一品牌的冲锋之路，并将 1+8+N 智慧全场景定义为未来十年的核心战略。

而今年荣耀也已专门举办两场智慧生活新品发布会，加大了在 IoT 产品上的布局。荣耀的智慧生活品类正在成为与手机体量相当的业务。

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关键词：荣耀双11

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