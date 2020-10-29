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10.30 红包&省赚日历：京东预售巅峰 24 小时，图书满 600 减 400

2020/10/29 22:37:36 来源：IT之家 作者：杰克 责编：杰克
评论：

今年的双11全网电商大促已经拉开大幕，本文整理了2020年双11京东/天猫预售分类会场和活动预告日历，希望能在大家尽情剁手的同时帮你省下一大笔银子。

• 天猫超级红包（每天可抢3次）

京东京享红包（每天可抢3次）

同时，之家水库首次开闸大放水，每个小伙伴都能抽到现金红包哦：点此抽奖（100% 的中奖，才有快感～）。

30日，京东活动主题为“全球预售盛典”，主打3C+家电品类，预售巅峰24小时、定金膨胀最高100倍，部分商品尾款可享每满300减40。此外，京东图书超级品类日开启，每满100减50，满减叠券最高享满600减400元，点此前往

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• 天猫/京东/苏宁双11互动红包玩法攻略：点此前往

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• 2020天猫双11全球狂欢季预售分会场入口一览：

• 主会场 ，最高1111元天猫超级红包（每天3次，点此立拆红包 ）

• 精选会场类 - 天天开彩蛋 | 预售玩法 | 爆款清单 | 万券齐发 | 聚划算 | 天猫超市 | 苏宁会场

• 数码电子类 - 手机数码 | 电脑硬件 | 集成家电 | 高端家电 | 大家电 | 烘干机 | 热水器 | 冰箱 | 进口数码

• 居家生活类 - 家具建材 | 进口家居 | 家装建材 | 图书音像 | 大牌乐器 | 汽车用品 | 新能源汽车

• 食品母婴类 - 直营酒饮 | 进口食品 | 进口美妆 | 进口母婴 | 进口保健

• 海外会场类 - 全球直采 | 全球尖货 | 全球时尚 | 大牌预售 | 国货之光 | 国际大牌 | 海外直购

京东29日重点活动会场

会场优惠详情
主会场定金10元抵1000元、每满300减40
好物预售定金膨胀100倍、预售抢500元E卡
运动户外每满300减40、定金至高翻10倍
手机通讯预售付款就发货、热卖好物满300减40
时尚美妆专享买一赠一正装量、爆款5折抢
居家好物定金膨胀不止10倍
电脑数码预售1元至高抵1111元、大牌24期免息
家电预售定金膨胀至高20倍、尾款至高立减2000
运动鞋服定金膨胀2倍起、每满300减40
食品饮料定金膨胀至高100倍
爆品清单最火的预售单品

双11重点活动预告

日期重点活动
10月29日3C/家电
手机预售
10月30日电脑/大商超
母婴主推日
图书周年庆
10月31日预售/图书
家电开门红
11月1日运动狂欢盛典
电脑数码
11月2日图书大牌闪购
居家日用
家具开门红
11月3日运动狂欢盛典
服饰狂欢购
11月4日消费品全类目
生鲜好吃不贵
11月5日手机主推日
11月6日家电开门红
11月7日京东健康
生活服务
11月8日PLUS DAY
11月9日家具开门红
服饰狂欢购
11月10日家电开门红
11月10日运动狂欢盛典
11月12日返场狂欢

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关键词：双11红包

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